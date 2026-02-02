每14分鐘打1次！台中男惡作劇「狂撥百通119」 下場曝光

即時中心／黃于庭報導

119為國家緊急救災救護專線，是守護生命安全的重要防線，任何惡意占用或濫用行為，都可能導致救援延誤，後果不容忽視。近日台中豐原區有位民眾，上（1）月15日短短24小時內，無正當理由惡意撥打119報案電話高達103通，平均約每14分鐘即撥打一通，嚴重干擾派遣人員判斷與受理真正緊急案件的時效。對此，消防局表示，必要時將移送究責。

消防局指出，該名趙姓民眾自2025年9月27日至2026年1月15日期間，累計無故撥打119報案電話多達267通，長時間占用緊急報案線路，直接排擠真正緊急案件的受理與派遣，已對消防救災及緊急救護作業造成實質干擾，嚴重危害公共安全。

對此，消防局嚴正強調，「惡作劇可能成為他人的救命斷點」，119報案電話僅限於火災、緊急救護及各類重大災害通報使用，任何惡意、騷擾、嬉鬧、測試或重複無效撥打行為，皆屬明確違法。

台中豐原有位民眾，今年1月惡意撥打119報案電話高達103通。（圖／台中市府消防局提供）

針對此類行為，消防局一律採取零容忍態度，將依《消防法》第18條第2項規定，任何人不得無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助及緊急救護情事；並依同法第36條第1項第1款規定，違反者可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，情節重大者並得連續處罰，必要時亦將移送相關單位依法究責，絕不寬貸。

最後，消防局長孫福佑呼籲，119是分秒必爭的救命專線，不是發洩情緒、測試設備或惡作劇的管道，任何濫用行為，除須負起法律責任外，更可能間接危及他人生命安全；並請市民共同珍惜並守護119通報秩序，確保有限的救災救護資源，能在最關鍵的時刻，及時守護最需要幫助的人。

