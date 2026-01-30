每15位青少年就有1位受偏頭痛之苦！新藥助阻斷偏頭痛發作
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】「偏頭痛」是大人才有的毛病？不是喔！偏頭痛在兒童與青少年也相當常見。根據臺北榮總王署君副院長的研究，台灣12-15歲青少年人口中，偏頭痛盛行率為6.8%，這意味著每15位孩子中，就可能有1位忍受著偏頭痛之苦。
安南醫院神經內科杜宜憲醫師指出，偏頭痛是一種常見的神經疾病，病人時常出現劇烈頭痛伴隨噁心嘔吐，對生活影響極大。有偏頭痛困擾的青少年，不只會干擾學習，更會影響社交活動和生活品質。
目前對於偏頭痛的治療，除了傳統口服藥，更有新藥不斷問世。杜宜憲醫師指出，其中一種新藥是針對偏頭痛發作時很重要的神經傳導物質「抑鈣素基因相關肽(CGRP)」的分子。CGRP能擴張血管，傳遞疼痛訊息，目前有多種新藥可以阻止CGRP與受器結合，阻斷偏頭痛的發作。這種新藥又分成口服拮抗劑和注射型單株抗體，都已廣泛用在成人偏頭痛的治療，卻沒有針對兒童青少年的大規模臨床試驗。
2026年1月，權威醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）發表了一項臨床試驗，受試對象是6-17歲的病人，每月頭痛天數在14天以下並持續6個月以上。受試者每月注射一次偏頭痛單株抗體Fremanezumab。研究團隊並根據受試者體重進行個人化調整。經過3個月的追蹤，研究數據顯示，在頭痛減少的天數、服用止痛藥的天數，藥物組都勝過安慰劑組，而且快一半(47.2%)的孩子達成了「頭痛減半」的目標。
杜宜憲醫師表示，在家長最關心的安全性方面，研究中也得到了驗證。像藥物組最常見的副作用為「注射部位泛紅」約9.8%，但大多為輕微至中度；至於心理健康的安全性，研究統計了自殺行為和想法，在藥物組並沒有增加。美國食品藥物管理局已經核准該藥物，可用於治療青少年和兒童的陣發性偏頭痛。
不過，杜宜憲醫師提醒，研究中對於青少年和兒童的失能評估，藥物組和安慰劑組並沒有差異，而且研究對象不包含頭痛更頻繁的「慢性偏頭痛」族群，追蹤時間也僅僅3個月，期待後續更多研究的發表。且這一類藥物在台灣目前尚未核准用於未成年人。
杜宜憲醫師建議，考量每位孩子的體質不同，家長應該和專業醫師進行詳細討論，根據過往的用藥反應與發作型態來決定治療計畫，幫助孩子們走出頭痛的陰霾。
「馬」上成功！0元購高濃度魚油！快加入【華人健康網VIP開團購】享好康！>>>
【延伸閱讀】
偏頭痛不是一般頭痛，勿依賴止痛藥！醫：3大新型預防性治療偏頭痛，成新趨勢
偏頭痛「腦內地震」襲擊全台200萬人！3招防偏頭痛，「這1物」急性緩解與預防
偏頭痛診斷突破瓶頸！臺灣團隊發現血液指標，開啟「液態切片」新契機
資料來源：華人健康網
https://www.top1health.com/Article/248/97588
喜歡本文請按讚並分享給好友
更多健康資訊：華人健康網
https://www.top1health.com
其他人也在看
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前 ・ 82則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 269則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 306則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 40則留言
45萬元變2萬元！0050正2確定拆股 3/24最後交易日
「ETF股王」元大台灣50正2(00631L)要1拆22了！ 3月24日是分割前最後交易日，3/25至3/30暫停交易，3/31恢復交易，以今（29）日股價458.75元來算，分割後，有望從45.87萬元變2萬元。Yahoo股市 ・ 18 小時前 ・ 2則留言
政大商學院校友豪捐「3千萬美金」 指定蓋宿舍
國立政治大學獲得近年來規模最大的單筆捐款，兩名不願具名的商學院校友捐贈美金3千萬元（約新台幣9.4億元），指定用於指南校區新建學生宿舍工程。其中一名校友的胞弟雖非政大校友，受到兄長義舉感動，也主動響應捐贈新台幣5百萬元。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 4則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 20 小時前 ・ 9則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 17 小時前 ・ 36則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 16則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 204則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 77則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 2則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 233則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 12則留言
仔仔老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 21 小時前 ・ 2則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 3則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 31則留言