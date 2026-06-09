每3人就有1人脂肪肝 醫界籲及早篩檢防「心肝炸彈」上身

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高雄醫界今天（9日）舉辦「全台『心肝炸彈』倒數中？醫界揭脂肪肝紅燈警訊與積極管理新策略」記者會，針對日益嚴重的脂肪肝問題提出警訊。醫師指出，台灣成人代謝異常脂肪肝病盛行率已達33.3%，相當於每3人就有1人受影響，不僅威脅肝臟健康，更可能提高心血管疾病、肝硬化及肝癌風險。





台灣肝臟研究學會會長余明隆表示，隨著B、C型肝炎逐步受到控制，台灣肝病挑戰已轉向代謝異常脂肪肝病。尤其30至50歲核心勞動人口近4成有脂肪肝，顯示疾病正快速侵襲青壯年族群。研究顯示，代謝異常脂肪肝炎患者約7成死因與心血管疾病有關，平均壽命甚至可能減少約4年。

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義大大昌醫院胃腸肝膽科主任葉人豪指出，脂肪肝早期通常沒有明顯症狀，不少患者確診時已出現肝臟發炎或肝纖維化。若合併肥胖、糖尿病、高血壓等代謝共病，更應積極介入治療，而非僅停留在「少吃多動、定期追蹤」。





葉人豪會中也分享34歲房仲許先生案例。由於長期工作壓力大、飲食不規律且頻繁應酬，半年內體重暴增逾20公斤。原本固定捐血的他，因捐血遭退件才發現肝功能異常，進一步檢查確診代謝異常脂肪肝炎，肝臟發炎指數一度超過300。經接受治療並調整生活習慣後，兩個月減重6公斤，肝功能指數明顯改善。

為提升早期發現率，台灣肝臟研究學會將推動「精準篩檢、風險判定、分級管理」三階段策略，結合AI雲端病歷分析及肝纖維化檢測工具，主動找出高風險族群，及早轉介治療。





醫師也呼籲民眾留意腰圍過粗、肥胖及三高等危險因子，切勿認為肝指數正常或輕度脂肪肝就代表無虞。透過健康飲食、規律運動、體重控制及定期檢查，必要時配合醫師評估治療，才能降低肝病與心血管疾病風險，避免脂肪肝成為危害健康的「心肝炸彈」。

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