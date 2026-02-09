每3人就1人暴露於家庭二手菸 開窗通風仍殘留危害

兒童過敏性疾病逐年增加，兒科醫師洪華希日前在社群媒體分享案例，有未久咳不癒、過敏嚴重的孩子就診，症狀始終未改善，後來才得知，家中阿公都在室內抽菸。對此胸腔科醫師表示，二手菸已經被國際癌症研究中心，歸類為一級致癌物質，也是環境過敏原，會誘發氣喘、過敏性鼻炎、慢性氣管發炎等症狀，即使是開窗通風也沒用。

台安醫院胸腔內科醫師吳憲林表示，「之前正好是呼吸道有發炎，這個二手菸這個狀態，就足以構成他咳嗽的原因了，二手菸的危害只有在家裡面，不要有人抽菸才有辦法解決問題。」

廣告 廣告

根據國健署調查，我國成年人吸菸率，雖然已經由2008年的21.9%，降到2024年的12.8%，但是家庭二手菸問題始終難解，暴露量也越來越高，2022年到2024年，從原本28.9%上升到35.6%，增加超過6個百分點，去（2025）年健康促進年報也顯示，平均每3人就有1人暴露於家庭二手菸。

反菸團體表示，近年來電子煙、加熱菸等新興菸品，也會加劇家庭二手菸的污染。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，「新興菸品很多的有毒的化學物質，它一樣有二手菸三手菸的危害，所以他在室內使用，事實上對家人或對你的同事，對你認識的人其實是直接的一個侵害。」

國健署提醒，二手菸會殘留於衣物、頭髮、牆面與桌椅上成為有害物質，形成看不見的「三手菸」，持續對家人健康造成影響，呼籲癮君子善用多元戒菸服務，共同打造無菸家庭環境，守護家人健康。