每3人1肥胖 糖毒侵噬兒童健康

您家的小孩，喜歡吃甜食嗎？尤其過年快到了，桌上少不了糖果、餅乾，對現代小朋友來說，糖果、糕點、含糖飲料，幾乎是陪伴他們童年，不可或缺的「必需品」一樣，不過，醫師提醒，攝取過量糖分、有害健康。壞處包含肥胖、飲食不均；拖垮免疫力；對糖也產生依賴；以及影響孩童的情緒。

鐘聲一響，小朋友拿出準備好的點心開始，大快朵頤。高年級小朋友翁同學 ：「如果餓的話 會吃點心，(吃)米果 餅乾。」

何同學 ：「好像沒在記耶，沒在記 雖然請我們就 耶，有飲料喝囉。」

廣告 廣告

一口接一口，酥脆口感，搭配飲料，讓人停不下來，不知不覺中也吃進更多，熱量危機。 根據兒福聯盟調查，台灣兒童肥胖比例已經來到30.2%，幾乎每三個孩子就有一個體重超標；其中又有超過6成的孩童，每週至少吃一次速食或油炸食物。台北慈濟醫院兒科部醫師 賴郁欣：「最近確實有很多小朋友，是因為體重過重(原因)，學校有檢查出來 然後被轉介到門診， 肥胖本身還會有，其他代謝疾病的風險上升，比如說像是高血脂以及高血壓， 那這些以往都是我們認為，大人才會得到的疾病，不過如果在這些，肥胖的孩童身上的話，這些疾病有可能會提早發生。」

除了油炸食物外，還有高達54.4%的孩子，一周至少就有喝一次手搖飲，以一杯700毫升純茶手搖飲的糖量為例，全糖含糖量高達45到60克、半糖也達到25到35克，至於微糖也有約20克。 而根據2026年美國飲食指南，又進一步嚴格限縮糖的攝取，其中針對兒少，建議盡可能不要攝取任何的添加糖，但從實際飲食來看，只要喝下一杯手搖飲，就會遠遠超標。新光醫院營養科營養師 莊子瑩：「精緻(糖)的攝取，其實會造成我們維生素的缺乏，包含說(維生素)B1 (維生素)A的缺乏，那其實像B1它就會影響到孩童，生長發育的話可能就會，比較小一點 生長沒有那麼好，那像(維生素)A(缺乏)的話，皮膚過敏發炎的可能都會出現，這都是會有的。」

台北慈濟醫院兒科部醫師 賴郁欣：「你平常血糖上升了，所以我們胰島素的分泌就會增加， 那胰島素如果一直分泌增加的話，它就可能讓身體，對於胰島素的敏感性就會下降，所以長期的血糖就會上升，那這樣子的狀況下，如果一直都沒有處理，久而久之 他未來就會增加，第二型糖尿病的風險。」

其實關鍵不在"全面禁止"，而是建立正確的飲食習慣。透過固定三餐、少糖少油，讓孩子吃得均衡、喝得單純，才能把血糖與熱量控制好。新光醫院營養科營養師 莊子瑩：「希望小朋友就是至少會有，三分之一的主食是未精緻的全穀類，包含說馬鈴薯 地瓜這種，然後搭配像我們蔬菜的話，至少一盤的量或是說半碗的量，那豆製品的話，建議每餐大概要到一個掌心，然後搭配一個水果拳頭大的部分。」

從課後點心、手搖飲到三餐選擇，孩子吃進去的不只是熱量，也影響一輩子的健康，家長從日常飲食把關，才能讓孩子真正遠離，糖毒危機。

更多 大愛新聞 報導：

四十載裁縫手 化傷痕為力量

化雜音為掌聲 守護大地36載

