每3位準媽媽1逾34歲 別漏！產前這診斷最高補助8500元

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣人普遍晚育，根據內政部統計，國內每3位準媽媽就有1位超過34歲。國健署強調，母親高齡生育風險多，妊娠併發症機率倍增，提醒有生育計畫的夫妻需重視「適齡生育」，並善用政府補助的產前檢查及產前遺傳診斷檢查，及早掌握胎兒健康，以最高新台幣8500元的產前遺傳診斷補助為例，截至今年10月底止，接受補助的高危險群孕婦當中，發現有異常情形者共554案，異常率約2.9%。

根據美國國家衛生院（NIH）和美國婦產科醫學會（ACOG）的資料綜合指出，隨著產婦年齡越高，懷孕的健康挑戰與風險相較於年輕女性顯著增加。高齡產婦更容易面臨妊娠糖尿病、子癇前症等常見孕期併發症，並有更高的流產或子宮外孕機率；在分娩時，亦常因產程延長、遲滯等問題導致接受剖腹產手術的比例顯著增加；同時，胎兒發生染色體異常（如唐氏症）的風險也隨之攀升。

國健署署長沈靜芬表示，有生育計畫的夫妻需重視適齡生育、早規劃，掌握女性25至35歲、男性40歲前的生育黃金期，以降低高齡孕產風險。

沈靜芬指出，截至114年10月底止，國健署統計高危險群孕婦利用政府補助產前遺傳診斷共計2萬1079案，經產前遺傳診斷發現有異常情形者共712案，而在所有接受補助的高危險群孕婦當中，有1萬9004案（90.2%）為34歲以上懷孕婦女，其中經產前遺傳診斷發現有異常情形者共554案，異常率約2.9%。

國健署強調，目前國健署除補助每位孕婦14次產前檢查外，另針對34歲以上、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常之危險機率大於1/270、經超音波篩檢胎兒可能有異常，或胎兒疑似基因疾病等高風險孕婦，提供產前遺傳診斷（羊膜穿刺）費用每案最高5000元的補助，若為低收入戶或優生保健資源不足地區的民眾，另額外再補助採檢費用3500元，每案補助最高可達8500元，鼓勵符合產前遺傳檢查補助條件的民眾多加利用。

國健署呼籲，若有生育計畫的夫妻對於遺傳生育有任何疑慮，全台目前設有14家經國健署審查通過的「遺傳諮詢中心」（北部4家、中部4 家、南部5家及東部1家）擁有專業的醫療團隊，提供包括孕前及產前諮詢、臨床遺傳諮詢門診等服務，幫助民眾釐清疑慮，在懷孕過程中討論最合適的醫療方案，及早掌握寶寶的健康狀況。

