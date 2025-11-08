每3位長者就有1位具肌少症風險 北醫大籲早期警訊勿輕忽
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】隨著人口高齡化及生活作息之影響，影響健康與生活品質的肌少症(Sarcopenia)也成為近年來備受關注議題，臺北醫學大學偕同臺北神經醫學中心、臺灣生醫創新學會(TiBIA)等單位11月8日舉辦「肌少症國際研討會」，邀集美、日、港等國內外學者專家與會，共議肌少症之醫療、復健及公衛等議題，期能提升國人對肌少症的認識與重視。
根據國民健康署106-109年國民營養健康狀況變遷調查顯示，65歲以上人口肌少症盛行率達34.1%。北市社區營養推廣中心調查也指出，每3位長者就有1位具肌少症風險。北醫大醫學科技學院轉譯醫學博士學位學程陳怡帆教授強調，肌少症不僅會導致肌肉質量與力量的流失，還可能增加跌倒、骨折、失能及慢性病等風險，而且許多長輩在肌少症初期並不會察覺異狀，但之後會陸續出現手腳無力、走路變慢、爬樓梯變得困難，甚至生活起居需要他人協助，對個人、家庭及醫療體系造成沉重負擔，民眾不可輕忽。值得注意的是，許多長者都伴隨有慢性疾病，也是加肌少症發生的原因之一。
北醫大醫工學院康峻宏院長在會中以「朝向肌少症管理的世界模型」為題進行分享，康峻宏院長表示，肌少症是指隨著年齡增長，肌肉質量、肌力及身體功能逐漸下降的退化性疾病，也是許多長者虛弱、跌倒，甚至影響生活品質的主要原因，但肌少症早期預測不易，容易被忽略為正常老化現象，為了克服早期評估的困難，研究團隊建立AI模型，將無標記動作捕捉系統結合可穿戴式設備進行日常活動監測，透過步態、姿勢等量化數據，記錄、檢測民眾的細微變化，如步伐縮短、步行速度變慢或有代償等情形，進一步發現身體功能的可能異常；而透過這些數據的蒐集建置，可進一步根據患者肌少症狀況建立優化骨骼肌肉健康的建議措施。
根據聯合國世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比例達到7%時稱為「高齡化社會」，達到14%是「高齡社會」，若達20%則稱為「超高齡社會」，人口老化對社會最大的衝擊是醫療與長照需求快速增加，我國2025年也邁向高齡社會。日本國家老年醫學中心肌肉骨骼疾病科細山徹副主任(Dr. Hosoyama Tohru)指出，肌少症是一種與年齡相關的肌肉疾病，目前仍未發現肌少症特定的分子標記，因此在預測及診斷上都有困難，也很難找到有效的肌少症預防及治療標靶，目前各國皆積極投入開發預防及治療方法，尤其人口老化快速發展的亞洲國家，Dr. Hosoyama Tohru在本次研討會則說明維生素D的相關研究及其新作用，主要在強化肌少症病理生理學以及作為疾病生物標記中的重要性。
其他人也在看
高雄 湖內清潔隊收受口遷至資收場
高雄湖內區居民反映，湖內清潔隊垃圾異味擾民，已經嚴重影響到周邊住戶生活品質，盼清潔隊能遷移；居民說，過去清潔隊旁還沒這麼多住戶，近年建商投資蓋房，逐漸形成住宅區，人口愈來愈多，垃圾車頻繁進出社區也造成交通動線不佳，議員接獲陳情後，上月底與高市環保局前往會勘，經多方協調，決議將垃圾車遷移至另一處，保障地方居住品質。中時新聞網 ・ 6 小時前
租屋別想有生活品質？「租屋市場」殘忍現實被揭開
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導買房與租房，究竟哪一種更有生活品質？近日，一名網友發文指出，租屋生活受限、環境不穩定，連想買大型電器都要顧慮搬...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
長輩每3人就有1人肌少症 專家喊早期警訊別輕忽
隨著人口結構逐漸老化，影響生活品質甚鉅的肌少症（Sarcopenia），也成為備受關注議題。台北醫學大學偕台北神經醫學中心、台灣生醫創新學會等單位舉辦「肌少症國際研討會」，邀請美、日、港等國內外專家學者與會，探討肌少症之醫療、復健及公衛議題。中時新聞網 ・ 22 小時前
花蓮召開智慧照顧實證研討會
因應邁入超高齡社會，花蓮縣政府推動「長照三‧○」政策，以智慧科技、社區整合與資源共享為策略核心。七日於美侖大飯店盛大舉辦「二○二五智慧照顧在長照領域中之實證應用研討會」及快閃市集，現場吸引逾六○○人共襄盛舉。交流實務經驗和最新科技應用展示，建構一個讓長者能「活得久，也活得好」的共好花蓮（見圖）。花蓮縣長徐榛蔚表示，臺灣已進入超高齡社會，花蓮六十五歲以上長者逾六萬人，在快速老化與人力短缺雙重問題下，更需仰賴科技和服務模式創新。徐縣長指出，花蓮長照政策來自第一線需求與在地能量的調整。長期與慈濟合作推動iDMAT緊急救護平台，使整體照護更加科技化。感謝所有投入長照體系的夥伴，也提醒照顧者照顧他人同時，照顧自己身心健康。研討會開場由慈濟大學瑞智憶學苑的五位失智長者們，在花蓮正五洲 ...台灣新生報 ・ 1 天前
「這幾種情況」不切膽囊恐致命！ 醫曝「後遺症發生率」與短命真相
醫生說要切膽囊，聽了是不是有點嚇到？別擔心，很多人都有同樣的疑問。什麼情況下需要切除膽囊？手術怎麼進行？術後會有什麼影響？切除膽囊會不會縮短壽命？ 什麼情況要切除膽囊？ 秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師說明，膽囊切除手術通常是在膽囊出現嚴重問題時的必要治療方式。如果你有反覆發作的膽結石疼痛，特別是疼痛伴隨著噁心、嘔吐或發燒等症狀，而且藥物治療沒什麼效果，這時醫師很可能會建議切除膽囊。另外，當膽囊炎症持續惡化、膽囊壁變得很厚，或者發現膽囊有較大的息肉（通常超過1公分）時，手術也是常見的治療選擇。 膽囊切除術有後遺症嗎？ 膽囊切除術雖然安全，但約有10-20%的患者會出現一些消化系統的短期或長期變化。黃士維表示，膽囊切除術是相對安全的手術，但確實可能有一些後遺症。大部分患者術後恢復良好，能夠過正常生活，但有些人會經歷消化功能的變化。這是因為膽囊原本負責儲存和調節釋放膽汁，切除後膽汁會直接從肝臟流入腸道，沒有了「調節閥」的功能。這可能導致部分患者在吃高脂食物後出現腹瀉或消化不適。好消息是，多數這類症狀會隨時間改善，透過飲食調整也能有效緩解不適。 膽囊切除術後疼痛多久？ 黃士維指出，剛完成膽囊常春月刊 ・ 41 分鐘前
錢準備好！台積電特製聯名鞋曝光 魏哲家親口證實「這個時間」會開賣
台積電（2330-TW）今（8）日舉辦年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳雙雙亮相，和各國員工打招呼，現場相當熱鬧。黃仁勳登台致詞時，全場拿起手機狂拍，有趣的是，魏哲家還用一句「去年他是3兆男，今年變成5兆男」來介紹黃仁勳，讓全場笑翻。此外，魏哲家腳上的「tsmc特製運動鞋」也成為焦點，讓粉絲直呼「哪裡買的到」！三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
裴洛西宣布退休不選連任 川普：邪惡女退休對國家是好事
現年85歲的眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)6日宣布，將在本屆眾議員任期於2027年初結束後退休，不再競選連...世界日報World Journal ・ 1 天前
控肉品加工業哄抬牛肉價格 川普要求司法部調查
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他已要求司法部調查肉品加工業，查明牛肉價格居高不下的原因。他已因這個議題面臨日益加重的政治壓力。中央社 ・ 21 小時前
「看金價就投資3個T！」台銀黃金王子曝資產配置法：到明年金價仍看好
受地緣政治動盪、經濟不確定性升高、降息預期升溫，以及各國央行積極囤金與黃金ETF買盤湧入等因素帶動，金價今年以來已飆漲逾60%。素有「黃金王子」之稱的台灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，黃金市場近來流行一句話「要不就做多黃金、要不就做多政治。」意思是，在當前局勢下，政治風險極高。另有一種中期投資說法，看金價就投資3個T，第一個T是美國總統川普（Trump）、第二......風傳媒 ・ 1 天前
「宇宙彌勒皇教」咒賴清德、還能管川普？！內政部要查了 媒體人推測結果
國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主陳金龍遭爆成立秘密詛咒群組，要求信徒集體以意念攻擊前總統蔡英文、現任正副總統賴清德、蕭美琴等政治人物，內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。對此，媒體人林裕豐透露，法律上有一種叫迷信犯，但能不能成立，在法律上還有些爭議。中時新聞網 ・ 1 小時前
台積電運動會熱鬧進行 董座魏哲家腳上的運動鞋超吸睛
台積電今日上午舉行運動會，董事長魏哲家出席時被鏡頭捕捉到穿了一雙超吸睛的運動鞋，上面印有tsmc（台積電英文縮寫）的字樣...聯合新聞網 ・ 21 小時前
高麗菜變黑還能吃？日廚師揭「3大警訊」：出現就該丟
生活中心／吳宜庭報導高麗菜是台灣家庭餐桌上最常見的蔬菜之一，許多人習慣一次買整顆回家保存。不過，若冷藏一段時間後發現葉片變黑或出現異味，這顆菜還能吃嗎？日本料理廚師Papuchan在專欄指出，高麗菜若出現「葉片腐爛、變黑、散發酸味」三種情況，就代表已經變質，應立刻丟棄，千萬不要食用。民視健康長照網 ・ 22 小時前
北京觀察》「夜店蹦迪」也救不了！中國結婚率雪崩、年輕人不婚不育的真炸點
中國人口老齡化程度越來越嚴重，官方雖出台各種政策刺激生育率的提升，但是效果卻寥寥。中國今年前三季度結婚登記達五百多萬對，多地還推行現金或實物獎勵鼓勵新人登記，並為完成上級「結婚指標」有些農村幹部組織曾經沒有領證的老年人補辦結婚證並送雞蛋。即便是這樣，表面上看結婚率上去了，但中共高層依舊認為青壯年勞動力在未來五年將出現持續萎縮的情況，即「年輕人不願生育、不願結......風傳媒 ・ 1 天前
高齡化來襲！他問「未來不租老人要租誰」 網點關鍵：市場最終都會平衡
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導隨著高齡化程度加劇，台灣已在2018年進入「高齡社會」，預計2025年將邁入「超高齡社會」。近日，有網友發文表示，隨著...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
影／無緣合體黃仁勳！張忠謀缺席台積電運動會 原因曝光
影／無緣合體黃仁勳！張忠謀缺席台積電運動會 原因曝光EBC東森新聞 ・ 23 小時前
影／第26屆磺溪美展頒獎典禮 彰化孔廟隆重登場
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】全國矚目的藝術盛會「第26屆磺溪美展」頒獎典禮今(8)日下午於彰化孔廟隆重互傳媒 ・ 12 小時前
中國連鎖「人民咖啡館」遭批蹭政府流量 店家火速改名
中國連鎖咖啡廳「人民咖啡館」以中國常見的紅色、五角星為裝潢主題，成為網路打卡新地標。不過，中國官媒《人民網》公開發表文章批評，「人民」一詞不容褻瀆，更不能被濫用，營銷可以有創意，但不能無底線，蹭政府流量。文章發出後，該公司緊急將中國門市名稱改為「要潮人民咖啡館」，香港及澳門則維持不變。鏡新聞 ・ 14 小時前
64歲影后愛1運動：45分鐘就能增肌肉、心肺力！超多醫師都推薦
64歲香港女星毛舜筠外表凍齡，被許多人稱讚年輕不老。日前她上節目分享自己「防老祕訣」，認為生活習慣最重要，除了攝取對身體有益的健康食物外，肌力運動更是關鍵。 毛舜筠養生祕訣 毛舜筠說，從以前就健康2.0 ・ 2 小時前
全聯「超夯食物」香爆！網讚外酥內軟孩子超愛：一盒不到100元
台灣是炸物王國，看劇玩遊戲來一份讓心情愉悅，其中炸物攤隨處可見的甜不辣更是長年熱銷。有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上秘密推薦一款「手工甜不辣」，大讚煎完以後外酥內軟，孩子超愛吃，引起網友熱烈討論！三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
立冬祭出進補潮！藥補、食補怎麼選 中醫提醒「這類人」勿亂補
立冬到，不少人趁這時進補，羊肉爐、薑母鴨都是超夯選擇，中藥行也會調配養生藥材，不過中醫師提醒，進補要視體質而定，選擇適合的藥材，太補可能反而傷身。TVBS新聞網 ・ 1 天前