每3分48秒就1人罹癌！「肺癌」再居十大癌症之首

根據衛福部國健署最新公布的112年癌症登記報告，國內新發生癌症人數為13萬8051人，較111年增加7758人。全癌症年齡標準化發生率為每10萬人口331.3人，較前一年上升8人，顯示癌症發生率持續攀升。

十大癌症新發生人數依序為肺癌1萬9986人、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌以及子宮體癌。與111年相比，除皮膚癌與胃癌序位互換外，其餘排序維持不變。肺癌已連續三年高居榜首，終結大腸癌過去15年的霸主地位。

112年全癌症發生年齡中位數為65歲，較前一年延後1歲。然而，部分癌症發生年齡明顯較早，包括甲狀腺癌50歲、乳癌與子宮體癌57歲、口腔癌60歲，顯示特定癌症有年輕化趨勢。

性別分析顯示，男性新發癌症人數為7萬1244人，發生率最高前三名為大腸癌、肺癌與攝護腺癌。女性新發癌症人數為6萬6807人，以乳癌最多，其次為肺癌與大腸癌。女性癌症排序中，胃癌與子宮頸癌名次互換，其餘變化不大。

國健署署長沈靜芬表示，癌症發生人數逐年增加與人口高齡化、吸菸、飲食西化、缺乏運動等因素密切相關。癌症初期往往沒有明顯症狀，等到出現不適時常已偏晚，因此定期篩檢成為早期發現的關鍵。

目前政府提供五項公費癌症篩檢，包括口腔癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌與肺癌。根據世界衛生組織研究證實，每2年1次糞便潛血檢查可降低40%大腸癌死亡率；子宮頸抹片能減少約70%子宮頸癌死亡率；乳房X光攝影可降低41%乳癌死亡風險。

補助對象涵蓋40至74歲民眾、具家族史者、重度吸菸族群以及有嚼檳榔或吸菸習慣者，篩檢頻率依癌別不同，從每年到每2年不等。民眾可透過全民健保行動快易通APP或癌症篩檢網站查詢資格與地點。

沈靜芬提醒，符合資格的民眾務必主動參與篩檢，若檢查異常，應依醫師指示完成後續檢查與治療，把握黃金治療時機，提升存活率並降低醫療負擔。

