每3分48秒就1人罹癌！ 「肺癌」連3年居10大癌症榜首

「肺癌」連3年居10大癌症榜首。（示意圖／翻攝自photoAC）

衛福部今（30）日公布最新「2023年癌症登記報告」，顯示肺癌已連續3年為新發生癌症人數的首位，大腸癌則排第2位。根據最新報告顯示，當年共有13萬8051人新診斷罹癌，罹癌人數較前一年增加7758人，等同平均每3分48秒就有一人罹癌，比前一年又快轉14秒。

依據最新衛福部2023年癌症登記報告，新發生癌症人數為13萬8,051人，較前一年增加7,758人；全癌症標準化發生率為每10萬人口331.3人，較前一年增加8人。

2023年全癌症發生年齡中位數為65歲，與前一年相較延後1歲，各主要癌症發生年齡中位數，除了口腔癌、皮膚癌及子宮體癌延後1歲，其餘與前一年相同。部分癌症發生年齡中位數較全癌症年齡中位數（65歲）早的癌別，口腔癌為60歲、子宮體癌及乳癌為57歲、甲狀腺癌為50歲。

十大癌症新發生男女合計人數依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌。與前一年相比，除了皮膚癌、胃癌序位互換，其餘排序與前一年相同。

男性標準化發生率大腸癌、肺癌、攝護腺癌為前3順位；女性標準化發生率則為乳癌、肺癌、大腸癌排前3名。

國健署指出， 依世界衛生組織（WHO）及實證醫學證明，五項癌症篩檢包含子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、胸部低劑量電腦斷層檢查，可有效降低癌症死亡率及提高存活率。

衛福部目前也擴大補助五癌篩檢服務，提醒民眾癌症初期多半沒有明顯症狀，容易被忽略，若察覺身體出現異常，務必及早就醫並遵循醫師指示接受相關檢查。民眾可使用「全民健保行動快易通」APP查詢篩檢資格與可篩檢時間，或透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站查看鄰近的篩檢服務資源。

（圖／衛福部國健署）

（圖／衛福部國健署）

（圖／衛福部國健署）

