每3分48秒就1人罹癌！逾8成是這年齡層「60歲是關鍵」…肺癌連3年蟬聯癌王，大腸癌、乳癌緊追





衛生福利部公布最新《112年癌症登記報告》，顯示國人罹癌速度持續加快。112年新發生癌症人數達13萬8,051人，換算下來，平均每3分48秒就新增1名癌症患者，相較111年的4分2秒，癌症時鐘再快轉14秒，顯示癌症對國人健康的威脅持續升高。

國健署指出，隨著人口快速老化，以及吸菸、飲食不均、缺乏運動等不健康生活型態影響，癌症發生人數呈現逐年上升趨勢。由於多數癌症在初期症狀不明顯，容易被忽略，衛福部呼籲符合資格的民眾，務必善用公費癌症篩檢，把握早期發現、早期治療的黃金時機。

肺癌連3年居首，大腸癌、乳癌緊追在後

調查也顯示，肺癌已連續3年成為新發生癌症人數最多的癌別，其次依序為大腸癌、女性乳癌。整體來看，112年全癌症標準化發生率為每10萬人口331.3人，較111年增加8人；癌症發生年齡中位數為65歲，較前一年延後1歲。

部分癌症好發年齡明顯較早，包括甲狀腺癌（50歲）、乳癌與子宮體癌（57歲）、口腔癌（60歲），顯示癌症並非高齡族群專屬，仍須提早防範。

112年十大癌症（男女合計）依序為：

廣告 廣告

肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌。與111年相比，僅皮膚癌與胃癌名次互換，其餘排序相同。

男性大腸癌連14年稱冠，女性乳癌蟬聯21年首位

112年男性新發癌症人數為7萬1,244人，標準化發生率為每10萬人口350.8人。癌症發生率排序與前一年相同，依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌等，其中大腸癌已連續14年居男性癌症發生率首位。

女性方面，新發癌症人數為6萬6,807人，標準化發生率每10萬人口318.9人。乳癌持續蟬聯女性癌症發生率第1名，已連續21年居冠；其後依序為肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌。與111年相比，僅胃癌與子宮頸癌名次互換。

在十大癌症之首「肺癌」方面，近5年肺癌新發個案數逐年增加，112年已達19,986人，較111年增加逾2,000人。其實肺癌若早期（0+1期）發現，五年 相對存活率超過9成，但若是第4期才被確診出來，存活率就掉到1成多，可見及早發現，仍是防治肺癌的不二關鍵。

國際實證顯示，胸部低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，較胸部X光檢查能降低重度吸菸者20％的肺癌死亡率，國健署自111年7月1日起，已針對肺癌高風險族群提供免費LDCT篩檢。

數據也顯示，接受篩檢民眾中，有85.9％在被診斷時為早期肺癌；未接受篩檢的民眾中，僅有39.4％在診斷時為早期肺癌。

定期篩檢有效降死亡率，五癌篩具實證效益

世界衛生組織（WHO）及多項實證醫學研究證實，定期接受癌症篩檢，能有效降低死亡率、提升存活率。國民健康署指出：

●口腔黏膜檢查：有嚼檳榔或吸菸習慣的男性，死亡風險可降低26%

●糞便潛血檢查：每2年1次，可降低40%大腸癌死亡率

●子宮頸抹片：可降低約70%子宮頸癌死亡率

●乳房X光攝影：可降低41%乳癌死亡率

●低劑量電腦斷層（LDCT）：可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率

癌症初期無聲，篩檢是最關鍵防線

值得注意的是，癌症發生人數有超過8成集中在50歲以上族群，且以60至79歲增加最為明顯。衛福部強調，癌症初期多半沒有明顯不適，一旦出現症狀往往已非早期，唯有透過定期篩檢，才能及早攔截癌症威脅。

國民健康署署長沈靜芬呼籲，符合資格的民眾應主動參與公費癌症篩檢，可透過「全民健保行動快易通」APP或癌症篩檢資訊網站查詢服務資源。

當癌症時鐘持續加速，定期篩檢，就是讓時間慢下來的關鍵行動。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

50歲萬年小主管存款僅20萬，被笑「理財已太遲」…他月省1萬做這件事：10年後太太「喜極而泣」

43歲退休！勞保一次領變穩領6%配息，穩定現金流不為錢而活，粉圓妹：做喜歡的事忙得很開心

她40歲後暴肥，連XL衣服都緊繃…「超商111飲食法」半年瘦7kg、體脂降8%，三餐菜單公開



