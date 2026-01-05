每3分48秒就1人罹癌！逾8成是這年齡層「60歲是關鍵」…肺癌連3年蟬聯癌王，大腸癌、乳癌緊追
衛生福利部公布最新《112年癌症登記報告》，顯示國人罹癌速度持續加快。112年新發生癌症人數達13萬8,051人，換算下來，平均每3分48秒就新增1名癌症患者，相較111年的4分2秒，癌症時鐘再快轉14秒，顯示癌症對國人健康的威脅持續升高。
國健署指出，隨著人口快速老化，以及吸菸、飲食不均、缺乏運動等不健康生活型態影響，癌症發生人數呈現逐年上升趨勢。由於多數癌症在初期症狀不明顯，容易被忽略，衛福部呼籲符合資格的民眾，務必善用公費癌症篩檢，把握早期發現、早期治療的黃金時機。
肺癌連3年居首，大腸癌、乳癌緊追在後
調查也顯示，肺癌已連續3年成為新發生癌症人數最多的癌別，其次依序為大腸癌、女性乳癌。整體來看，112年全癌症標準化發生率為每10萬人口331.3人，較111年增加8人；癌症發生年齡中位數為65歲，較前一年延後1歲。
部分癌症好發年齡明顯較早，包括甲狀腺癌（50歲）、乳癌與子宮體癌（57歲）、口腔癌（60歲），顯示癌症並非高齡族群專屬，仍須提早防範。
112年十大癌症（男女合計）依序為：
肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌。與111年相比，僅皮膚癌與胃癌名次互換，其餘排序相同。
男性大腸癌連14年稱冠，女性乳癌蟬聯21年首位
112年男性新發癌症人數為7萬1,244人，標準化發生率為每10萬人口350.8人。癌症發生率排序與前一年相同，依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌等，其中大腸癌已連續14年居男性癌症發生率首位。
女性方面，新發癌症人數為6萬6,807人，標準化發生率每10萬人口318.9人。乳癌持續蟬聯女性癌症發生率第1名，已連續21年居冠；其後依序為肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌。與111年相比，僅胃癌與子宮頸癌名次互換。
在十大癌症之首「肺癌」方面，近5年肺癌新發個案數逐年增加，112年已達19,986人，較111年增加逾2,000人。其實肺癌若早期（0+1期）發現，五年 相對存活率超過9成，但若是第4期才被確診出來，存活率就掉到1成多，可見及早發現，仍是防治肺癌的不二關鍵。
國際實證顯示，胸部低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，較胸部X光檢查能降低重度吸菸者20％的肺癌死亡率，國健署自111年7月1日起，已針對肺癌高風險族群提供免費LDCT篩檢。
數據也顯示，接受篩檢民眾中，有85.9％在被診斷時為早期肺癌；未接受篩檢的民眾中，僅有39.4％在診斷時為早期肺癌。
定期篩檢有效降死亡率，五癌篩具實證效益
世界衛生組織（WHO）及多項實證醫學研究證實，定期接受癌症篩檢，能有效降低死亡率、提升存活率。國民健康署指出：
●口腔黏膜檢查：有嚼檳榔或吸菸習慣的男性，死亡風險可降低26%
●糞便潛血檢查：每2年1次，可降低40%大腸癌死亡率
●子宮頸抹片：可降低約70%子宮頸癌死亡率
●乳房X光攝影：可降低41%乳癌死亡率
●低劑量電腦斷層（LDCT）：可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率
癌症初期無聲，篩檢是最關鍵防線
值得注意的是，癌症發生人數有超過8成集中在50歲以上族群，且以60至79歲增加最為明顯。衛福部強調，癌症初期多半沒有明顯不適，一旦出現症狀往往已非早期，唯有透過定期篩檢，才能及早攔截癌症威脅。
國民健康署署長沈靜芬呼籲，符合資格的民眾應主動參與公費癌症篩檢，可透過「全民健保行動快易通」APP或癌症篩檢資訊網站查詢服務資源。
當癌症時鐘持續加速，定期篩檢，就是讓時間慢下來的關鍵行動。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
50歲萬年小主管存款僅20萬，被笑「理財已太遲」…他月省1萬做這件事：10年後太太「喜極而泣」
43歲退休！勞保一次領變穩領6%配息，穩定現金流不為錢而活，粉圓妹：做喜歡的事忙得很開心
她40歲後暴肥，連XL衣服都緊繃…「超商111飲食法」半年瘦7kg、體脂降8%，三餐菜單公開
其他人也在看
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
46歲教練養生又自律 醫揪「1習慣」慘罹肺癌：很多人不知道
運動、正確飲食有益健康，但血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示，一名46歲健身教練每天積極運動，飲食也非常自律，但卻被診斷出「早期肺腺癌」。患者相當震驚，不解罹癌原因。廖繼鼎詢問後得知，患者每天竟只睡5小時，「遠低於健康人所需的7~9小時。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
一家5口3人領重大傷病卡！夫妻同抗癌 前醫藥記者：心裡的委屈，身體都知道
乳癌是台灣女性十大癌症之首，前醫藥記者廖雅欣曾經寫過各種癌症文，但怎麼也沒想到，有一天乳房腫瘤就找上門。所幸她從七年前就定期乳房篩檢，及時發現腫瘤，前後進行兩次切除手術搭配放療，擊退癌細胞威脅。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 4 小時前 ・ 1
「不想麻煩孩子」婦忍痛數月 醫一看驚：大腸癌腫瘤破了
一名92歲高齡婦人因不想讓子女擔心，隱忍腹痛數個月，直到痛到無法走路才就醫，檢查發現婦人的大腸癌腫瘤已破裂，隨時可能因敗血症致命，經緊急手術切除大腸小腸共60公分。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
下面長菜花！他「1舉動」害慘自己 醫傻眼：冒出整排小花朵
性行為時正確使用保險套，不僅能避孕，還可以防止性病感染。對此，皮膚科醫師王宣甯分享，有病人感染性病尖銳濕疣（俗稱菜花），而病灶長在下腹部，結果他自己剃毛後卻出大事，長出一大堆、呈現線狀排列的「小花朵」，因此建議不要刮、不要摳、不要刺激病灶，且提早就醫治療。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 8
不是靠吃藥！研究曝「這樣吃」能降高血壓：效果接近第一線藥物
高血壓危害健康。醫師張家銘表示，真正讓血壓失控的因子是血管早就進入「長期發炎、氧化壓力太高」的狀態。去年底發表的整合性研究指出，現代高血壓治療的思維，已慢慢從「壓低血壓」，轉向「修復血管」。一項飲食研究發現，採用地中海飲食的人，收縮壓可明顯下降，亦即正確飲食就已接近第一線降壓藥的效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
男子愛囤特價咖啡豆 喝到腎功能剩不到10%
腎臟科醫師洪永祥指出，台灣潮濕氣候下，有一種黴菌毒素不怕高溫、不怕水洗，甚至在胃酸浸泡下依然存活，已有多起案例因接觸或食入這種毒素導致腎臟嚴重受損。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
明「小寒」到！避早起洗頭 民俗專家提醒6大開運法
這段時間，《黃帝內經》中記載：「春夏養陽，秋冬養陰。」冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。當以收斂、封藏為主，以保護人體陽氣，使其閉藏、內養而不被打擾，神氣不外露，以養精蓄銳。所以要保持心情舒暢，勿過喜過悲，心境平和。 《黃帝內經》上說寒冷冬...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 2
跑步會磨壞膝蓋？ 專家揭「意想不到真相」：反而是好事
不時就會聽聞「跑步傷膝蓋」的說法，這究竟是真的嗎？澳洲南澳大學運動科學Hunter Bennett講師表示，雖然跑步確實屬於相對高強度的運動，對膝蓋也是一種負荷，不過透過適度且循序漸進的跑步訓練，不但不會磨壞膝蓋，還可能讓膝蓋更健康！而跑步造成膝蓋受傷，多半是因為過度使用，加上未考慮到運動量和配合飲食調整，他也教大家如何改變觀念、聆聽身體的回饋，安全地獲得跑步帶來的健康益處。 跑步時膝蓋承受負荷確實不小 但人體可自行調適 根據英國《獨立報》報導，Bennett講師解釋，跑步時每次腳落地，身體確實要承受約兩到三倍體重的力道，膝蓋承受的負荷比走路時增加三倍，但不代表膝蓋會因為這些衝擊被磨損。人體的關節是動態的結構，能因應外界刺激進行調整、修復與強化，需要負重才能繼續運作。其中膝蓋內的軟骨是一種強韌、富有彈性的結締組織，有緩衝和保護膝關節的作用。充分的證據表明，真正會讓骨頭或軟骨退化的情況，常常是「長期不使用」，例如長時間臥床或活動受限，反而會讓骨骼與軟骨迅速退化。 跑步反而對膝蓋好？ 研究：跑者膝蓋軟骨更厚、骨密度更佳 跑步確實會讓膝蓋軟骨暫時變薄，但這種變化只會維持幾小時，之後就會恢復原常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 4
寒流來還穿短袖！醫示警：6類人是在玩命
黃軒醫師近日在臉書粉專發文指出，在寒流穿著短袖的現象往往不是逞強，也不全然是遲鈍，而是源自於人體在生理層面上對寒冷的感受，本來就存在顯著差異。人對冷的感覺並不是單靠溫度高低，而是由神經系統、血管反應與大腦判讀共同決定。當環境溫度下降，多數人的身體會迅速啟...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 1
體內濕氣90％是吃出來的！他減肥只吃1類食物 濕氣堆積、腎也壞
為了快速瘦身，有些人採取「只吃肉、不吃澱粉」的極端減肥法，卻不知這樣做可能讓身體濕氣加重！中醫師余雅雯提醒，體內濕氣90％是吃出來的，過度吃肉不僅讓脾胃失衡，還可能引發濕氣堆積、代謝失常，導致痛風、皮健康2.0 ・ 1 天前 ・ 4
天天刷牙卻「齒搖骨吸收」 牙醫師曝最常忽略的潔牙步驟
一名60多歲的女性主管，平時工作…民報 ・ 1 天前 ・ 7
醫起看／新研究曝「1保健品」吃太多！心衰竭風險增近9成
醫起看／新研究曝「1保健品」吃太多！心衰竭風險增近9成EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
男人也有「G點」？醫揭「神秘位置」 亂碰冒4症狀=攝護腺炎警訊
許多人在親密互動中，希望觸及伴侶的敏感部位，以增進情感連結與親密感。泌尿科醫師陳鈺昕指出，男性也有類似女性G點的敏感帶，位於攝護腺附近，但操作不當恐害攝護腺發炎，若出現4症狀是攝護腺炎常見警訊，如排尿困難，必須立即停止病就醫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
腦霧是裝病、焦慮？新研究曝「慘烈下場」：目前沒藥醫
新冠疫情已經悄然退場，但許多人出現了「腦霧」的困擾。生科系副教授黃貞祥表示，2025年發表的綜述指出，全球已有最多4 億人受到長新冠神經症狀的影響，包括記憶缺損焦慮、憂鬱、失眠等，它牽動著人體最脆弱的系統：大腦與免疫。另篇研究發現，腦霧患者的大腦區域與功能，出現了結構與功能性傷害，確實會明顯增加失智的風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
快感冒「吞2000毫克維生素C」能壓下去？ 醫曝過量食用代價
日前有網友在Threads分享「如果你有即將快感冒的症狀，想急救不要感冒的你，可以吃下2000毫克的維生素C（發泡錠也可），你那快感冒邊緣的症狀就好了，但會輕微腹瀉」。對此，小兒科醫師傑登在臉書發文分享，維生素 C 是必要營養素，可以維持免疫力正常運作，對一般人來說日常...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 5
一口珍奶男子嗆咳秒昏迷 竟是腦血管瘤破裂
衛生福利部豐原醫院近日成功搶救一名因喝珍奶嗆咳昏迷、差點喪命的患者，這名44歲張姓男子於家中飲用珍珠奶茶時，突然發生劇烈嗆咳，隨即出現呼吸困難、臉色發紺，並在短短數秒內倒地昏迷，送抵醫院後，患者已呈現意識不清及急性呼吸衰竭，臨床狀況相當危急，豐原醫院啟動重症應變，進行腦室外引流手術及ECMO（葉克膜）治療，張男歷經21天後成功脫離呼吸器，目前已返家休養。衛生福利部豐原醫院副院長張正一表示，患者到院後檢查發現雙側肺部出現大片浸潤，顯示已處於嚴重缺氧狀態，並同時確診為腦血管瘤破裂，併發大範圍顱內出血及顱內壓急劇升高，屬於同時危及腦部與呼吸循環的高致命風險個案。張副院長指出，醫療團隊立即執行腦室外引流手術，成功降低顱內壓，為腦部爭取關鍵存活時間；惟術後患者仍持續嚴重缺氧，因急性呼吸窘迫，隨即由心臟血管外科胡家瑜醫師啟動 ECMO（葉克膜）治療，暫時取代心肺功能，使氧合與血流狀況得以穩定，成功撐過最危險階段，患者於住院第4天順利脫離葉克膜，第21天成功脫離呼吸器，並持續接受後續復健治療。副院長張正一提醒，嗆咳本身並不可怕，但若嗆咳後出現瞬間昏迷，往往不是單純嗆到，而可能是腦動脈瘤破裂或腦出血等台灣好新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
無聲傷腎兇手是它！重金屬引發腎功能異常 這款化痰藥是解毒劑
近年來環境汙染日益嚴重，重金屬對人體健康的影響也受到越來越多的關注。台中榮民總醫院毒物醫學部臨床毒物科主任鍾牧圻與內科部腎臟科主任游棟閔提醒，長期暴露在重金屬環境中，可能會導致腎功能惡化，嚴重時甚至引健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 發起對話