每3分48秒1人罹癌 十大癌症「肺癌」又奪冠！罹癌人數大增7758人

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

癌症連續43年為國人十大死因之首，衛福部國民健康署今（30）日公布國人最新癌症登記報告，112年共有13萬8051人新診斷罹癌，罹癌人數大增7758人，相當於每3分48秒就有一人罹癌，比前一年又快轉14秒！十大癌症排行榜，肺癌連績第三年登上第一名，共1萬9986人新發生肺癌，大腸癌、乳癌緊追在後。

十大癌症依新發生人數排序，依序為：肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌以及子宮體癌。與111年相比，除了皮膚癌、胃癌序位互換，其餘排序不變。

國健署署長沈靜芬表示，每年年底公布十大癌症，如同檢視考試成績一般，國內從68年就開始分析癌症登記，做為癌症防治政策重要依據，目前全台有超過200百間醫院參與登錄，今日公布的是112年癌症登記報告結果，為什麼114年底才公布？這是因為臨床病人從確診到登錄，還有一段時間落差，且也還需要有時間除錯、分析，所以需要二年時間才能正確呈現。

國健署癌症防治組組長謝佩君指出，112年癌症登記報告，新發生癌症人數為13萬8051人，較111年增加7758人，人癌症標準化發生率為每10萬人口331.3人，較111年增加8人。112年全癌症發生年齡中位數為65歲，與111年相較延後1年。

值得注意的是，國健署分析發現，各主要癌症發生年齡中位數，除了口腔癌、皮膚癌與子宮體癌延後1歲，其餘與111年相同。部分癌症發生年齡中位數則較全癌症年齡中位數65歲更早，口腔癌為60歲、子宮體癌及乳癌為57歲、甲狀腺癌為50歲。

另外，若依性別區分，112年男性新發癌症人數為7萬1244人，男性十大癌症依序為：大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。與前一年相同。

112年女性新發癌症人數則為6萬6807人，女性十大癌症依序為：乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌、子宮頸癌。僅胃癌與子宮頸癌序位互換。

謝佩君提醒，癌症初期多半沒有明顯症狀，容易被忽略。若民眾察覺身體出現異常，務必及早就醫並遵循醫師指示接受相關檢查，以便及時診斷與治療。政府目前補助有具實證效益的5項癌症篩檢（口腔癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌），透過定期篩檢，可協助早期發現、早期治療。

