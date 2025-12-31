每3分48秒1人罹癌！台人112年十大癌症 肺癌連3年居首

【健康醫療網／記者林則澄報導】衛生福利部12月30日公布最新「112年癌症登記報告」。報告顯示，112年全台新發癌症個案13萬8051人，較111年增加7758人，其中肺癌連續3年居新發人數首位，大腸癌則排在第2名、女性乳癌第3名。國健署沈靜芬署長提醒，癌症早期常無明顯症狀，民眾應把握5項公費癌症篩檢，及早發現、及早治療。

為何114年底才公布112年？署長：流程約需2年

沈靜芬署長表示，台灣的癌症登記資料庫始於68年起，目前已有逾200家醫院參與癌症登記，須由醫療院所將新診斷個案登錄系統，再經除錯、核對、統計與分析，整體約需2年，因此114年底公布的仍是112年結果，時程相較部分國家需2.5至3年以上仍屬較快，且由於是全國性的連續性監測登記資料，後續政策與資源配置都會以此作為基礎。

癌症新發個案13.8萬人 50歲以上占約84%

報告顯示，112年新發生癌症人數為13萬8051人，較111年增加7758人，全癌年齡標準化發生率每10萬人口331.3人，較111年增加約8人。全癌發生年齡中位數65歲，較前一年的64歲延後1歲，另較全癌症年齡中位數早的癌別，口腔癌為60歲、子宮體癌及乳癌為57歲、甲狀腺癌為50歲。各主要癌症發生年齡中位數，除了口腔癌、皮膚癌（74歲）及子宮體癌延後1歲，其餘與111年相同。

國健署癌症防治組謝佩君組長說明，112年平均「每3分48秒就新增1名癌症個案」，較111年的每4分2秒加快14秒，新發個案主要集中在50歲以上族群，約占84%、癌症發生人數增加以60至79歲較多，減少則以39歲以下為主；性別比部分，男比女為1.1比1。

十大癌症：肺癌、大腸癌、乳癌居前3名

報告指出，112年十大癌症新發生人數，男女合計依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌含口咽和下咽、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌；與111年相比僅原先排在第9名的皮膚癌、第8名的胃癌名次互換，其餘排序相同。

性別方面，報告提到，112年男性新發癌症7萬1244人、標準化發生率每10萬人口350.8人，較111年增加8.5人，順位部分仍與111年相同，依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。女性新發癌症6萬6807人、標準化發生率每10萬人口318.9人，較111年增加7.7人，其中原先排在第10名的胃癌與排在第9名的子宮頸癌名次互換，其餘序位相同，依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌、子宮頸癌。

▲112年臺灣男女性10大癌症標準化發生率。

肺癌上升怎麼看？署長：更關注期別與死亡率

此外，112年國人十大癌症發生人數中，肺癌新發個案與發生率上升最多，沈靜芬署長表示，確實觀察到此現象，推估與菸害及二手菸、家族史、空氣污染等因素有關，也可能是因政府自111年7月起提供低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，幫助找出更多早期個案，讓近2年新發人數增加。她提到國健署除了關注報告上的數值變化，也會留意全癌患者確診時的期別，及標準化死亡率是否維持穩定，並盼透過早期診斷與治療提升整體結果。

各癌症標準化發生率趨勢，長期來看，肝癌發生率下降，但乳癌、肺癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、子宮體癌發生率上升，而口腔癌、胃癌、皮膚癌發生率持平，大腸癌發生率上下震盪。謝佩君組長指出，大腸癌發生率呈上下震盪、死亡率大致持平，危險因子與不健康飲食、蔬果纖維攝取不足、肥胖、菸酒及年齡相關，並同樣強調透過早期篩檢發現病灶的重要性。

5項公費篩檢具實證 國健署：大腸癌死亡率最高可降4成

依世界衛生組織（WHO）與實證醫學，定期接受子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血、口腔黏膜、低劑量電腦斷層等5項癌症篩檢可降低死亡率並提高存活率。國健署資料顯示，口腔黏膜檢查對有嚼檳榔或吸菸習慣的男性，可降低26%口腔癌死亡風險；糞便潛血檢查可降低40%大腸癌死亡率，並可減少34%的晚期大腸癌發生率；子宮頸抹片檢查可降低約70%子宮頸癌死亡率；乳房X光攝影檢查可降低41%乳癌死亡率，並可減少30%的晚期乳癌發生率；國際研究也顯示，低劑量電腦斷層較胸部X光可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

謝佩君組長也提醒，篩檢後若結果異常，務必依醫師指示完成後續診斷與追蹤，否則易錯失治療時機，以肺癌為例，發現期別為0至1期的5年相對存活率可超過90%，但第4期的5年相對存活率剩不到20%，接受篩檢者確診時有80%以上屬早期，但未篩檢者確診為早期者不到40%。大腸癌部分，0至1期大腸癌5年相對存活率可超過90%，但第4期僅剩10%多，接受篩檢者中有55%以上在早期確診，但未接受篩檢者早期確診比例不到30%。

▲國健署癌症防治組謝佩君組長表示，112年國人新發個案主要集中在50歲以上族群，約占84%。

政府補助5癌篩檢 可用APP或網站查資格

政府目前提供口腔癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌等公費篩檢，並已擴大部分年齡與對象。沈靜芬署長呼籲符合條件者積極參加篩檢，可使用「全民健保行動快易通」APP查詢資格與可篩檢時間，也可至全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站查看鄰近的篩檢服務資源。若篩檢結果出現異常，務必依照醫師指示完成後續診斷與治療，避免延誤病情，以提升存活率及治療效果。

