每3張卡就1張綁LINE Pay 電支交易量衝破7,900億元

【記者趙筱文／台北報導】台灣行動支付龍頭LINE Pay透過「LINE Pay Vision Day 2025」，對外揭示未來十年發展藍圖，並同步端出最新營運成績單。LINE Pay指出，截至2025年11月底，平台交易量已突破7,910億元，累計營收達71.54億元，雙雙超越去年全年水準，累計營收年增26%，顯示電支業務規模與變現能力持續放大。

LINE Pay目前在台用戶數已超過1,360萬人，涵蓋逾半數台灣人口，綁定銀行卡數突破2,090萬張，等同市面流通銀行卡中每三張就有一張與LINE Pay連結；支付據點方面，全球據點數已超過74萬處，其中台灣即占逾66萬處，持續鞏固本地行動支付市占領先地位。

從獲利結構來看，LINE Pay今年前三季營業淨利為4.96億元，較去年同期略減。公司說明，主要因加大投資技術與服務創新、電子支付服務開發、資料處理中心建置與擴充，以及國內外市場推廣，短期拉高營業費用，但相關布局被視為未來成長的關鍵基礎。

LINE Pay董事長丁雄注表示，2025年是公司重要轉折點，除成功完成上市外，也正式取得電子支付執照並推出LINE Pay Money服務，象徵平台10年來的支付布局進入更完整階段。他指出，LINE Pay Money於12月3日啟動後，70小時內即突破100萬名會員註冊，創下台灣電支市場紀錄，反映用戶對整合支付、轉帳與金融服務的一站式體驗有高度期待。

在海外布局方面，LINE Pay自2024年啟動海外支付業務後，交易量逐季成長，以韓國為首個試點市場，目前合作支付據點已逾8萬處，累計超過30萬名用戶於當地使用LINE Pay消費，預估今年全年海外交易金額可達15億元。公司強調，海外成長並非單靠據點擴張，而是結合內容推薦與在地消費情境，提高支付轉換率。

同時，LINE Pay也持續強化商戶端服務，導入AI技術協助中小型店家提升經營效率，並透過資料分析與自動化行銷工具，降低商戶管理門檻，進一步擴大電支生態系規模。展望2026年，LINE Pay將在穩固台灣市場的同時，加速海外拓展，並以「Be Better」為核心，持續推進電支服務與日常生活、商店與城市的深度連結。

LINE Pay AI整合交易數據與生活資訊，透過AI分析報告、AI語音摘要與AI行銷幫手，協助店主一頁掌握生意重點、一鍵啟動行銷方案。

