每3秒1人失智！諾獎得主從神經科學突破尋找失智症解方
失智人口隨高齡化攀升，依照國際失智症協會調查，到了2050年，預計失智症人口將成長至1億5千2百萬人，也就是每3秒就有1人罹患失智症。2014年諾貝爾生醫學獎得主、挪威神經科學家梅–布麗特．莫瑟認為，人類需要真正理解大腦運作的「演算法」，才能針對神經系統疾病開發出精確且有效的治療策略。
莫瑟於9日在台大發表專題演講，以「大腦的導航與記憶系統及其在阿茲海默症中的相關性」為題，分享她在「大腦GPS」網格細胞 (grid cells) 的突破性發現，並探討這項研究如何應用於阿茲海默症的早期診斷與治療。
莫瑟此行是受台灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」攜手世界和平基金會 、中央研究院及國內多所大學所共同推動「台灣橋樑計畫」之邀請。她現任教於挪威科技大學，是國際知名的「卡夫里系統神經科學研究所」創所所長，最具代表性的貢獻是發現位於大腦內嗅皮質(entorhinal cortex) 中的「網格細胞」，這些神經細胞能形成座標般的活動模式，協助人類與動物進行空間定位與路徑記憶，被科學界譽為大腦的內建「GPS」。
莫瑟於演講中指出，內嗅皮質是阿茲海默症最早受影響的腦區之一。網格細胞的功能失調，解釋了為何迷路與空間定向能力下降，往往是阿茲海默症等失智症的早期核心症狀。
她更強調基礎研究的關鍵角色。她認為，唯有真正理解大腦運作的『演算法』，才能針對神經系統疾病開發出精確且有效的治療策略。這項觀點直接指引未來失智症藥物與療法的研發方向。
近年來，她的團隊更進一步探討大腦如何將「地點」、「時間」與「事件」整合為完整記憶，讓學界對人類心智有更深的理解，為未來的失智症治療策略奠定基礎。
另針對研究環境，她分享自己的核心哲學觀－「快樂的人、快樂的實驗動物，以及卓越的科學」，強調建立一個具心理安全感的支持性環境，讓學生能無懼被否定、勇於提問與探索，才能驅動科學探索的深度。
除了學術演講，莫瑟也參訪了台大「綠色健康研究中心」，和與會學者探討如何將前沿腦神經科學成果整合至HEALS Design設計系統，並結合虛擬實境 (VR) 與360度沉浸式技術，致力於創造具備豐富化環境特質的空間設計。她強調透過科學證據優化環境，顯現出跨領域合作在改善人類健康與生活環境上的巨大潛力。
諾獎得主談神經疾病治療策略 籲理解大腦演算法
（中央社記者許秩維台北11日電）2014年諾貝爾生醫學獎得主梅伊-布里特．穆瑟受邀到台大演講，她認為人類需要真正理解大腦運作的「演算法」，才能針對神經系統疾病開發出精確且有效的治療策略。
智慧醫療新里程！台中醫院聯手醫師公會 打造「一站式」失智綠色轉診網絡
隨著台灣邁入超高齡化社會，失智症照護與跨院轉診效率成為醫療體系的關鍵課題。衛福部台中醫院於昨（10）日與台中市醫師公會正式簽訂「健康台灣深耕計畫」合作備忘錄（MOU），由台中醫院院長黃元德與台中市醫師公會理事長王博正代表簽署。雙方承諾將透過智慧醫療科技與大數據應用，整合在地診所與區域醫院資源，建置高效的轉診資訊平台，並強化失智症患者的整合照顧模式，攜手建構一個「在地、智慧與永續」的全面照護網絡。這項合作計畫源於行政院自 114 年起推動的五年「健康台灣深耕計畫」。黃元德院長指出，計畫的核心在於落實「資訊整合平台」的建置與建立「失智症照護網」。自今年一月討論提案後，二月順利決標，並預計於三月正式啟動綠色智慧平台計畫。未來將聯合開發原本不相容的資訊系統，建構診所與醫院間的雙向連線交流，讓民眾在基層診所就醫時，能同步享有如同在台中醫院進行檢驗、檢查與癌篩的便利性，實現「智慧轉診、精準醫療」的目標，並減少重複檢查的資源浪費。除了資訊平台的升級，深耕社區的失智照護更是本次合作的重中之重。台中醫院副院長廖妙淯以豐富的長照經驗表示，該院近十年來已收治超過一萬多名失智個案，透過與醫師公會的垂直整合，能
諾貝爾獎得主莫瑟臺大演講 揭「大腦GPS」與失智症治療
2014年諾貝爾生醫學獎得主、挪威神經科學家梅–布麗特．莫瑟(May-Britt Moser)教授受「臺灣橋樑計畫」之邀，9日在臺灣大學以「大腦的導航與記憶系統及其在阿茲海默症中的相關性」
