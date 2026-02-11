每3秒1人失智！諾獎得主從神經科學突破尋找失智症解方

台大校長陳文章（右）致贈紀念品給諾貝爾生醫學獎得主梅伊–布里特．穆瑟教授（左）。（台大提供）

失智人口隨高齡化攀升，依照國際失智症協會調查，到了2050年，預計失智症人口將成長至1億5千2百萬人，也就是每3秒就有1人罹患失智症。2014年諾貝爾生醫學獎得主、挪威神經科學家梅–布麗特．莫瑟認為，人類需要真正理解大腦運作的「演算法」，才能針對神經系統疾病開發出精確且有效的治療策略。

莫瑟於9日在台大發表專題演講，以「大腦的導航與記憶系統及其在阿茲海默症中的相關性」為題，分享她在「大腦GPS」網格細胞 (grid cells) 的突破性發現，並探討這項研究如何應用於阿茲海默症的早期診斷與治療。

2014年諾貝爾生醫學獎得主梅伊–布里特．穆瑟教授，充滿熱情與感染力的演講吸引滿場的台大師生及校外人士參加。（台大提供）

莫瑟此行是受台灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」攜手世界和平基金會 、中央研究院及國內多所大學所共同推動「台灣橋樑計畫」之邀請。她現任教於挪威科技大學，是國際知名的「卡夫里系統神經科學研究所」創所所長，最具代表性的貢獻是發現位於大腦內嗅皮質(entorhinal cortex) 中的「網格細胞」，這些神經細胞能形成座標般的活動模式，協助人類與動物進行空間定位與路徑記憶，被科學界譽為大腦的內建「GPS」。

莫瑟於演講中指出，內嗅皮質是阿茲海默症最早受影響的腦區之一。網格細胞的功能失調，解釋了為何迷路與空間定向能力下降，往往是阿茲海默症等失智症的早期核心症狀。

她更強調基礎研究的關鍵角色。她認為，唯有真正理解大腦運作的『演算法』，才能針對神經系統疾病開發出精確且有效的治療策略。這項觀點直接指引未來失智症藥物與療法的研發方向。

近年來，她的團隊更進一步探討大腦如何將「地點」、「時間」與「事件」整合為完整記憶，讓學界對人類心智有更深的理解，為未來的失智症治療策略奠定基礎。

另針對研究環境，她分享自己的核心哲學觀－「快樂的人、快樂的實驗動物，以及卓越的科學」，強調建立一個具心理安全感的支持性環境，讓學生能無懼被否定、勇於提問與探索，才能驅動科學探索的深度。

除了學術演講，莫瑟也參訪了台大「綠色健康研究中心」，和與會學者探討如何將前沿腦神經科學成果整合至HEALS Design設計系統，並結合虛擬實境 (VR) 與360度沉浸式技術，致力於創造具備豐富化環境特質的空間設計。她強調透過科學證據優化環境，顯現出跨領域合作在改善人類健康與生活環境上的巨大潛力。

