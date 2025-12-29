每4人就有1人高血壓！中醫推「6大救命穴位」快速降壓

國健署2018年統計資料顯示，台灣18歲以上民眾高血壓盛行率約為25%，其中約三分之一的民眾不知道自己患有高血壓。崇學馬光中醫診所院長黃千瑞醫師說明，大多數患者初期並無明顯症狀，往往與高血壓相伴多年才會有感覺，最常見的症狀包括後頸緊繃痠痛、頭痛、眩暈，嚴重時會引起噁心嘔吐、抽搐昏迷等現象。

當收縮壓超過140 mmHg、舒張壓超過90 mmHg時，即達到高血壓標準。 （示意圖／Pixabay）

黃千瑞指出，當收縮壓超過140 mmHg、舒張壓超過90 mmHg時，即達到高血壓標準，而美國心臟協會於2017年更將標準值下修至130/80 mmHg，目的是提前控制動脈粥樣硬化性心血管疾病風險。她表示，高血壓產生的強大血流量會使血管承受過大壓力而破裂，或導致管壁組織剝落堵塞血管，可能引發心肌梗塞、腦血管中風、腎功能衰退、視網膜病變甚至失明等併發症。

黃千瑞表示，中醫典籍中並無高血壓病名，相關症狀散見於歷代典籍的眩暈、頭痛、腦鳴、項強、肝陽或肝風等範圍。她指出，血壓高的民眾常有氣血運行不順的情況，造成氣血不正常積聚在上部而引起血壓上升，因此利用按摩頭部、耳朵、腳底或肢體穴位，都有助於引導氣血往下半身運行，藉此緩解高血壓的不適症狀。

針對頭部按摩，黃千瑞建議用雙手指腹全頭按摩後，加強按壓穴位點以促進頭部血循、緩解頭脹頭痛。百會穴位於兩耳耳尖直上拉一條線、眉間也拉一條線，兩條線的交界處即是穴位位置。風池穴則在後頸部兩側，髮際與脊椎外側筋處。降壓溝位於耳背，可貼一排耳珠，也可直接用指尖由上往下按壓。

(圖/馬光醫療網)

肢體穴位方面，黃千瑞說明每次按壓3至5分鐘，用指腹指尖輕壓點按穴位即可。落零五穴位於手背第二、三掌指關節基向後約0.5寸左右。陽陵泉穴在小腿外側，腓骨前下方凹陷處。太衝穴位於腳背，腳拇趾和第二趾間分叉點往腳踝方向約2寸處。

(圖/馬光醫療網)

