每4人有1人開戶 狂飆 黃金存摺每克站上5200元
國際金價持續飆漲，黃金存摺報價也站穩每克5200元大關。有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部經理楊天立表示，全台黃金存摺開戶數約500萬戶，等於每4人就有1人擁有，去年12月、今年1月黃金存摺開戶數，月成長達7、8成、甚至倍增，可看出「有行情的時候，大家都來追逐」！
台銀公布黃金存摺牌告價，28日上午以5293元新高價開出、上午11點10分，黃金存摺價格達5305元再度登頂，刷新歷史紀錄。
台銀昨日到立法院財委會備詢，立委羅明才關心黃金存摺情形。台銀總經理施瑪莉表示，目前全台黃金存摺開戶數有500萬戶、台銀也有75萬戶，台銀黃金存摺賣出價格也在每克5200元之上。
楊天立表示，黃金存摺已經是很成熟且低門檻的商品，幾乎有存款帳戶者就可以開，因此黃金存摺開戶數並非很好的風向指標。
至於金價未來走勢，楊天立說明，目前全世界對於金價都非常看好，主因仍為避險需求，尤其以貴金屬來說，黃金及白銀過去曾被當作貨幣使用，因此當市場風險意識升高，會有些資金尋求避風港，購進黃金及白銀等貴金屬。惟楊天立也表示，短期內黃金漲非常大，投資人也要留意風險。
