每4人死亡3人因「非傳染性疾病」！心臟病、癌症居前二

全球約75%的死亡來自非傳染性疾病（NCDs），其中80%幾乎都集中在心臟病、癌症、慢性呼吸道疾病、糖尿病及中風等5大類疾病。黃軒醫師感嘆，人類疾病都是長年累月造成的結果。

重症醫師黃軒發文說明，非傳染性疾病指的是不會透過飛沫、接觸、血液或性行為傳染給他人，通常發展緩慢、病程長、需要長期管理，多半與生活型態、環境與老化有關的疾病。這不是突然得病，而是身體長年累積後的結果。

他指出，NCDs的危險在於三件事：沒有明顯早期症狀、被誤以為是年紀到了、生活中每天都在悄悄加速。高血壓、血糖偏高、膽固醇上升，常常沒痛、沒感覺，但器官已在受傷。

黃軒表示，研究指出80%的NCDs其實是可以預防的，因為它們高度集中在幾個可被改變的風險因子，包括空氣污染、吸菸、不健康飲食、身體活動不足及酒精使用等五大核心風險因子。

黃軒強調，光靠醫院、醫師、藥物永遠追不上NCD的速度，真正有效的是提前介入人類日常生活的預防習慣。每天的生活方式本質上就是一張未來疾病的選票，NCDs不是老天決定的命運，而是集體生活方式的結果。

