每4位超市消費者就有1人盜竊商品 收入高偷更多 原因？

自助結帳能節省逛超市的時間，但越來越多消費者把它當成「方便行竊」的渠道。一項最新調查顯示，全美每四位自助結帳消費者，就有一人承認曾「順手牽羊」盜竊超市商品；更讓人詫異的是，家庭收入10萬美元以上的人，高達40%承認故意跳過掃描商品，遠高於收入低的消費者。

據NewsBreak報導，金融服務公司LendingTree最新調查顯示，在曾使用過自助結帳的美國人中，27%的消費者承認自己曾刻意未掃描商品就離店，比2023年的15%明顯上升。

不同年齡的消費者，這種超市竊取行為差異突出。年齡約為29歲至44歲的千禧世代（Millennials），盜竊比例高達41%；不到29歲的Z世代成年人比例為37%；61歲至79歲的嬰兒潮世代（Baby Boomers），僅2%的人承認做過同樣的事。從性別方面看，男性行竊比例是女性的兩倍以上，前者38%，後者16%。

被問及為何在自助結帳時偷東西，47%受訪者表示，目前經濟環境艱難，讓生活必需品變得難以負擔，通膨壓力是盜竊主要理由。46%的人則提到價格上漲，包括他們認為因關稅而導致的調漲。此外，39%的受訪者指出，如今物價普遍過高。LendingTree首席消費分析師Matt Schulz在報告中表示，即使大多數人知道偷竊不對，也明白自己可能承擔風險，但在困難時期，人們會做出艱難的選擇，不少人願意賭一把。

值得注意的是，高收入族群反而偷得更多。調查顯示，家庭收入10萬美元以上的人，高達40%承認曾故意跳過掃描商品；收入低於3萬美元的受訪者中，只有17%承認偷過。此外，約三分之一的偷竊者表示，自己不會為這種行為感到後悔；另有35%的人認為自助結帳是「無薪勞動」，因此偷取物品算是一種補償。

近年來，自助結帳機台在各大零售商中日益普及，但不少商家已開始調整策略。一些地區的Aldi超市最近撤除自助結帳設備，不少顧客抱怨排隊時間大幅增加，有消費者將此變動歸咎於偷竊帶來的後果。Aldi回應稱，拆除自助結帳是為「確保提供最佳購物體驗與更高價值」；該公司也強調，自助結帳仍會在許多分店保留。

其他零售商也有類似動作，Dollar General去年宣布，因為偷竊或非正常銷售造成的庫存流失問題，已在1萬2000家門市撤除自助結帳。Target則在2024年推出「快速自助結帳」，但限制消費者一次只能結帳10件以內商品。亞馬遜則大幅縮減Amazon Fresh店面的無人收銀系統。

調查也反映出零售商的兩難。55%的受訪者表示，他們喜歡自助結帳帶來的快速與便利；但在那些承認偷竊的人中，同樣有55%表示未來仍可能再次偷東西。Schulz表示，他理解民眾對高物價的不滿，但強調，「無論如何，都不應鼓勵人們不付錢就離店。」這項調查10月進行，共訪問2050名美國消費者。

