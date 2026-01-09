每4個台北人就1個老人...北市府直球迎戰超高齡海嘯

台灣正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占20.06%，又以台北市24.18%最高。此為示意圖。本報資料照／記者杜建重攝影

台灣正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占20.06%，又以台北市24.18%最高。隨著高齡長者漸增，北市衛生局著眼「讓他們有能力保持健康」，社會局布建日照中心、社區關懷據點不停歇，未來更著重「獨老」、「長者」的集中區。

衛生局長黃建華表示，「我們會很正面地面對超高齡化社會的問題」，最重要目標是讓長者更健康的「健康促進」宣導，透過老人健檢、社區營養推廣中心、健康中心的活動等政策，讓長者有足夠能力可自理生活、保持健康，如此可減少社會、醫療等成本，而且可成社會一股工作、活動的力量。

對於需要協助者，黃建華提及日照中心、小規模多機能的中心可照顧部分失能長者，讓他們白天做些活動、晚上也有暫時型服務，另持續增加失智據點，幫助長者延緩失智。至於失能顯著者，他坦言北市公私立住宿型機構推動不易，因為床位布建成本高，也有因人力不足而無法開放已設立的床位。

黃建華說，北市參照國外經驗，日本住宿型機構近年略有增加，照顧模式以類似日照型增加最多、次多則是居家型的照顧，但機構照顧的比率是持平。日本長者增加、機構量也略增，當地政府投資照顧最多的是日照，「賦能」讓長者可自由行動或居家和家人一起健康生活，才是最重要的目標。

他指出，社會局持續布建「一國中學區一日照」，衛生局也有北市獨有的小規模、社區型健康計畫，結合社區、鄰里長的幫忙，讓健康或亞健康的長者有地方繼續活動。

社會局長姚淑文說，最大重點是持續布建日照中心、社區關懷據點，目前更以數據掌握服務量能的現況分布，盡快在偏遠地區設置，讓當地長者也能受到照顧，未來布建會特別著重「獨老」、「長者」的集中區。

姚淑文直言，獨老議題尤其重要，北市現有列冊獨老已逾萬人，未來只會愈來愈多，高於全國各縣市，因此市府仍不停努力，社會局透過跨局處合作，分析獨老身體健康、特殊個性、人際、環境等潛在危險性因子，並媒合局處資訊與資源，形成制度化的保護性因子，掌握長者近況。

她認為，不只和民政局合作共同清查並隨時更新列冊獨老的狀況，也攜手環保局協助清運垃圾，從長者有無拿垃圾出來，進而關心他的身心狀態，另與衛生局連結進出送醫資訊，評估是否加強居家服務，甚至結合「好鄰居系統」的關懷，讓鄰里志工投入關懷行列。

姚淑文不諱言，老人工作不容易，如今的社會福利不能只停留在現金福利的概念，更多的是各面向的服務；在公務人力、服務人力短缺的困境下，市府得運用科技、邀集志工和鄰里系統來建構完善的關懷網。

