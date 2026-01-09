「每4個孩子就有1人」語言發展異常 恐影響情緒、人際發展

根據衛福部國健署統計，2024年7月至2025年6月期間，兒童發展篩檢使用約40萬人次，1歲半至3歲異常轉介率超過2成6，語言發展異常占比高達7成5。馬偕醫院兒童發展暨早期療育評估中心主任陳慧如指出，臨床觀察發現約每4個孩子就有1人出現語言問題。

兒童發展篩檢使用約40萬人次，其中語言發展異常占比高達7成5。 （示意圖／Pixabay）

陳慧如在「精神與腦科學健康講座」中說明，兒童語言問題可區分為先天及後天發展障礙。先天問題源自神經發展疾病，在母親懷孕時無法檢查出來，將影響一輩子；後天則是功能表現低於同齡兒童平均值，包含語言、動作、認知或社會互動等面向「跟不上」。

造成後天發展遲緩的原因相當多元，陳慧如表示，先天體質、後天環境刺激不足、3C育兒影響、教養方式或生活經驗不足等都可能是原因。她分享一個案例，一名1歲5個月孩童不僅不會爬行且有便秘問題，也不會說話，深入了解後發現，該孩童天天待在嬰兒床內沒有與家人互動，飲食僅有牛奶及寶寶粥，生活刺激相當少。

陳慧如強調，這類孩童若不盡早治療或改善生活刺激，3歲後就會漸漸影響往後的學習認知、人際互動。她指出，不會說話無法表達也會影響情緒，可能會以一直發脾氣作為表達方式，長大後會影響人際發展、情緒問題。

針對語言發展警訊，陳慧如提醒，最常見的並非「說得不清楚」，而是「一直不說」只用指的。不少孩子理解能力佳、反應聰明，讓家長誤以為只是晚點開口，卻忽略語言表達本身就是發展指標。她建議，1歲應至少出現1到2個單字，1歲半約20個單字、臨床最低標準為5個，2歲約50個單字，3歲應能說出句子，若有出現相關狀況應注意。

專家認為孩童的後天發展遲緩原因很多，刺激不足是其中一個關鍵原因。（示意圖／Pixabay）

陳慧如說，「早療」真正概念是早期介入，而非單純的「早期療育」。後天影響的孩子需要早期介入，但這不只發生在醫療院所，也可以在家庭與學校。她表示，必須從家長引導方式的調整、增加孩子生活經驗、日常互動、繪本共讀與語言刺激等有效的介入方式，讓孩子的需要被拉一把，並不一定需要高度專業的醫療訓練。

陳慧如指出，台灣目前醫療端的早期療育多集中在醫院與診所，由復健科、兒童發展相關專科提供評估與治療;進入社區後，則轉由社會及家庭署體系，包含早療通報中心、社區療育據點與育兒指導服務;教育端則回到學校系統，由特教體系接手。她表示，整體資源其實並非不足，但卻是高度分散、缺乏系統性串連，且仍停留在單點式的照護模式，對孩子與家庭而言，往往面臨轉銜不順、資訊斷層等問題，期待各部會系統能整合並以家庭為中心提供連續性照護模式。

