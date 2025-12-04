每4分鐘新增1名癌症患者 治療貴到嚇人讓它來幫你！

財經中心／余國棟報導

癌症治療在確診初期往往需要投入大量資金，費用動輒數十萬甚至上百萬，若錯過黃金治療期，存活率將大幅下降。國泰人壽新推「滿溢康愛」防癌定期險伴保戶渡黃金治療期。（示意圖/ PIXABAY）

癌症已連續43年位居國人死因首位，且平均每4分2秒新增一位患者，成為現代人最關注的健康議題之一。隨著醫療科技的快速進步，各項新式療法不斷推陳出新，民眾需及早籌備癌症保障，以應對高額醫療費用。為陪伴保戶度過黃金治療期，國泰人壽推出全方位癌症險「滿溢康愛防癌定期健康保險（外溢型）」（以下簡稱「滿溢康愛」），提供「長期癌症保障」與「無理賠回饋金」雙重安心機制，若初次罹患癌症（重度）可申領一次性保險金支應治療所需。

國壽設計無理賠回饋金，意在鼓勵保戶提升健康管理意識；如保戶維持健康於「無理賠紀錄期間」（即自契約生效日起，至繳費期間【20年】屆滿後，再經過10個保險單年度）未罹患癌症（重度），即可領回年繳應繳保險費總額的1.02倍。在保費返還設計下，癌症保障持續不中斷至90歲。此外，為落實「讓健康有力於你」的長期健康促進計劃，自今（2025）年七月起已達成「健康險全外溢」目標，「滿溢康愛」即結合健康外溢機制，鼓勵保戶加入「FitBack健康吧」健康計劃，積極實踐健康生活，凡於指定期間達到「樂享家」會員等級，可享最高3%保險費折減。

以30歲女性保戶為例，繳費年期20年、保額200萬，年繳應繳保險費為新臺幣（以下同）122,000元，每年實繳保險費為117,120元（含自動轉帳1% +「FitBack健康吧」樂享家折減 3%）。若不幸於45歲罹患「大腸直腸癌（第一期）」，保戶可獲得初次罹患癌症（初期）或癌症（輕度）保險金20萬。若保戶於60歲時未曾罹患癌症（重度），即可領回無理賠關懷保險金約248萬，後續仍持續享有癌症（重度）保障180萬至90歲。

在面對癌症風險時，國壽商品部協理張孝旭表示，癌症治療在確診初期往往需要投入大量資金，費用動輒數十萬甚至上百萬，若錯過黃金治療期，存活率將大幅下降。因此，「滿溢康愛」特別強調保障的即時性，讓保戶在最需要的時刻，可獲得最堅實的支持。初次罹患癌症（重度）時會給付一次性保險金，最高可領保險金額+年繳應繳保險費總額的1.02倍，讓癌症治療不必等待、生活不因病中斷，讓保戶能在關鍵時刻安心無虞。​

