每4天就有1起嚴重兒少事故！交通死傷破萬人 家長不可不知的保命關鍵

靖娟基金會今（9）日發布「114年兒童事故傷害新聞統計分析」，數據顯示兒童安全正亮起紅燈。根據統計，2025年媒體報導的兒童事故新聞共265件，造成47死、354傷，死傷總人數高達401人，與前一年相比，排除兒虐與性侵案件後，兒童事故死傷人數大幅增加了33%。

其中，「交通安全」仍是頭號殺手，新聞件數達114件，相當於平均每3至4天，就有一件兒童交通意外事故登上媒體版面。

交通死傷破萬！「甩鞭效應」恐成奪命元凶

儘管整體交通事故數據看似下降，但兒童交通死傷卻不減反增。根據道安平台資料，截至114年10月，全台0至14歲兒童交通事故死傷人數已突破14,000人。

廣告 廣告

靖娟基金會分析發現，許多悲劇源於「未正確使用安全配備」。近4年來，約有347名兒童因此在車禍中死傷。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，嬰幼兒頭部比例大、頸椎尚未發育完全。若未乘坐安全座椅，一旦發生撞擊，巨大的「甩鞭效應」將對頸部造成致命拉力。

研究指出，正確使用安全座椅可降低73%的頸部衝擊力，減少約71%的死亡風險；若採用「後向式」乘坐，安全性更可提高75%。

家長必學保命四字訣：「後、安、固、指」

春節連假將至，返鄉與出遊車潮眾多，行駛高速公路風險倍增。靖娟基金會執行長許雅荏呼籲，家長務必落實「後、安、固、指」四口訣，才能在關鍵時刻保住孩子性命：

• 「後」： 兒童座椅應安裝於車輛「後」座，且兩歲以下幼童一定要選用「後」向式座椅，保護脆弱頭頸。

• 「安」： 務必詳讀說明書，依規定「安」裝座椅。

• 「固」： 安裝後需用力搖晃測試，確認座椅穩「固」不晃動。

• 「指」： 確認寶寶繫緊安全帶，胸前與肩帶間留有一「指」寬的空隙

快樂出遊藏危機？臨時充氣遊具成新破口

除了交通安全，家長帶孩子逛市集、參加活動時也要提高警覺。

數據顯示，兒童遊戲事故場域正從公園固定設施，轉移至假日市集或活動現場的「充氣式遊具」，其中，遊戲玩具事故中，近三成與充氣設施有關。

許雅荏指出，這類臨時遊具流動性高，管理卻成大漏洞，規定上每次使用都須向主管機關備查，過去4年來，向政府備查的充氣遊具案件竟僅有40件，顯示絕大多數設施可能未經嚴格把關。

遠離「奪命城堡」 這5點沒做到千萬別玩

這類充氣樂園常因固定不足、充氣不夠或無人控管導致意外，甚至發生過被強風吹翻的慘劇。

靖娟基金會提醒家長，讓孩子遊玩前，應先檢視現場是否符合「安全五要素」：

1. 設備有固定： 設施四周是否有沙包或釘樁確實固定地面。

2. 入口有防護： 出入口應鋪設緩衝軟墊，防止跌落受傷。

3. 人數有控管： 避免過多孩童同時進入，造成推擠踩踏。

4. 充氣有足夠： 確認設施飽滿，避免孩子陷入塌陷處窒息或扭傷。

5. 現場有看顧： 必須有工作人員在場管理，家長也應全程陪同，切勿將孩子「丟包」。