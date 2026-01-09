每5人就有一人超過65歲 台灣正式進入「超高齡社會」

內政部今（9）日公布最新戶口統計資料，去年12月，全台出生數為9027人，死亡數則為1萬7450人；台灣連續60個月「生不如死」，統計資料也顯示，全台65歲以上人口數達467萬3155人，占總人口20.06％，正式進入世界衛生組織定義的「超高齡社會」。

台灣正式進入超高齡社會。（示意圖／Photo AC）

人口數據方面，去年12月底全台人口數為2329萬9132人，與前年同月相比減少10萬1088人，平均每天減少276.95人，與上月相比則減少6953人。從縣市別分析，與前年同月相比，桃園市人口增加率0.70％最高,新竹縣0.44％次之，台中市0.27％排名第三；人口減少幅度最大為金門縣2.99％，連江縣2.36％居次，台北市2.06％排名第三。

廣告 廣告

12月出生數比前月多但仍舊連續60個月「生不如死」。（示意圖／Photo AC）

新生兒數據顯示，去年12月出生數為9027人，約每4.9分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.56‰，較前年同月減少3469人，較上月增加1081人。從縣市別觀察，雲林縣粗出生率7.27‰最高，台東縣6.05‰次之，澎湖縣5.96‰排名第三；基隆市3.40‰最低，嘉義縣3.41‰居次，台南市3.70‰排名第三。

死亡數據部分，去年12月人口死亡數為1萬7450人，平均約每2.6分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為8.82‰，較前年同月增加5人，較上月增加2679人。

遷徙數據方面，去年12月遷入人口數為7萬4682人，較前年同月減少1萬1838人，較上月增加1萬4986人；遷出人口數為7萬3212人，較前年同月減少1萬0934人，較上月增加1萬5573人，淨遷入人口數為1470人。從縣市別來看，桃園市淨遷入人口數1133人最多，新北市881人次之，台中市807人排名第三。

年齡層分布統計指出，去年12月底0至14歲人口數為268萬1890人，占總人口比率11.51％；15至64歲人口數為1594萬4087人，占68.43％；65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06％。20歲以上人口比率以金門縣88.55％最高，新竹市79.72％最低。

延伸閱讀

民進黨抹黃張善政翻車！他挖出鄭文燦「辣妹打臀」影片狠打臉

桃園免費營養午餐已3年 張善政看到北基中高跟進反應曝光！

張善政太強民進黨推不出人？ 凌濤：桃園小雞瑟瑟發抖