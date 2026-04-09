每5人就有1人社交焦慮！兒盟：學童拒學失眠比例飆 E人也難逃

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【健康醫療網／記者黃奕寧報導】「即使是看起來外向活潑的孩子，也可能正承受極大的社交壓力。」兒童福利聯盟公布《2026年兒童人際關係與社恐現況調查報告》，根據最新數據顯示，全台學童中，已有近2成孩子出現社交焦慮症狀，甚至連一般認為較外向的孩子也難以倖免；過半數（56.9%）學童在吵架後，不知如何打破僵局，應對衝突的能力較6年前大幅低落，反映校園人際壓力已成為影響兒童身心的重要隱憂。

每5人就有1人社交焦慮 外向兒也有人際壓力

兒盟所提出的這項報告，是針對全台1,255位國小高年級生進行調查，發現國內每5名國小高年級學童中，就有1人出現社交焦慮特徵；而在自認外向的孩子中，仍有約1成符合社交焦慮指標。這意味著，單以性格標籤判斷孩子的社交狀態，可能會忽略許多表面開朗，但內心卻承受交友壓力的族群。

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進一步觀察發現，這世代學童的人際支持系統明顯弱化，近半數在情緒低落時缺乏同儕安慰，逾3成沒有固定玩伴，校園孤單感持續升高。更令人憂心的是，孩子的「社交韌性」正逐年下滑。與6年前相比，「不知道如何交朋友」與「不敢表達想法」的比例明顯增加，逾半數學童在衝突後不知如何與對方和好；且在當前數位互動取代面對面交流的趨勢下，孩子較習慣線上溝通，反而缺乏處理真實關係的能力。

社交焦慮衝擊身心 拒學與失眠風險增

而這樣的人際困境，已直接衝擊學童的生活與健康。兒盟調查顯示，有社交焦慮的孩子產生「不想上學」念頭的比例，是一般學童的近4倍；超過6成曾有失眠困擾，幾乎天天睡不好的比例更達一般生的2.6倍，顯示心理壓力已延伸至生理層面。

▲兒福聯盟調查發現， 孩子的「社交韌性」正逐年下滑。與6年前相比，「不知道如何交朋友」與「不敢表達想法」的比例明顯增加。

當面對人際衝突時，調查也發現，孩子們呈現「現實退縮、網路反擊」的兩極現象。多數人在校園中選擇隱忍或逃避，但在網路上卻較容易採取激烈回應。數據同時指出，近3成社交焦慮學童，在遇到困難時，不會向任何人求助，反而傾向在網路世界尋找支持；更令人憂心的是，家庭支持系統若失靈，親子間的對話僅圍繞著課業成績與責備， 恐將孩子推向孤立無援的境地，喪失了面對面解決衝突、練習社交韌性的機會。

強化SEL與家庭陪伴 及早預防孩子成社交孤島

針對日益嚴重的學童社恐現象，兒盟呼籲社會各界，應落實社交情緒教育（SEL），教導孩子覺察自己的不安並處理衝突。家長應每日保留「無3C」的品質陪伴時間，將對話重心從功課移至心情分享，建立求助的信任感。

兒盟提醒，社交焦慮並非單純害羞，而是孩子需要被理解與心理支持。家長、學校與社會應共同建立更完整的支持網絡，協助孩子在真實世界中建立連結，及早辨識長期退縮、失眠或拒學的隱形焦慮個案，避免孩子在校園中成為孤立無援的「社交孤島」。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68023

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