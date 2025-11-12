每5人就1人慢性蕁麻疹！醫：不是單純過敏

▲慢性自發性蕁麻疹源自於「免疫系統失調」。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 蕁麻疹是國人常見的疾病之一，據統計，台灣每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗。台灣皮膚科醫學會常務理事朱家瑜說，蕁麻疹的症狀持續超過6週時，就是慢性蕁麻疹，症狀可能會出現「紅、腫、癢」。但不要認為這是單純過敏，就有個案因為慢性自發性蕁麻疹發作，甚至三度送急診。

台大醫院皮膚科主任朱家瑜指出，慢性蕁麻疹主要是受到自體免疫失調導致，其中6成病患屬於「慢性自發性蕁麻疹」，為常見蕁麻疹類型。醫師提到，患者長期需要忍受「紅、腫、癢」症狀的折磨，包括風疹塊與血管性水腫等。若沒有及時控制，嚴重也會干擾睡眠、生活及工作，

廣告 廣告

慢性自發性蕁麻疹不單純只有皮膚症狀，一名現任市調公司管理職的個案曾因慢性自發性蕁麻疹發作，甚至出現呼吸困難、三度緊急送急診治療。

慢性自發性蕁麻疹好發於20至40歲 醫：以女性為多

朱家瑜提到，慢性自發性蕁麻疹好發於20至40歲之間，其中又以女性最多，約為男性的2倍，我國約有20至25萬名患者。患者發病後，因為免疫細胞過度活化釋放出組織胺。臨床上，若症狀超過6週就有可能是慢性自發性蕁麻疹。

但這些症狀可能突然出現、然後又在幾個小時後消失，朱家瑜指出，有時候患者在就診前還有病灶，但走進診間時就已經消失，因此對於初診斷的患者而言，可能會有疾病沒有這麼嚴重的錯覺。

朱家瑜表示，多數蕁麻疹患者只要積極治療，大多可以獲得良好的疾病控制，然而在臨床上仍存在著迷思，導致患者延誤治療或錯失治療黃金期。醫師說，許多患者會認為，慢性自發性蕁麻疹「只是過敏」，避免攝取容易過敏的食物就好。

不過，慢性自發性蕁麻疹源自於「免疫系統失調」，朱家瑜說，就算完全不接觸過敏原仍會發病。若連續6週都反覆出現相關症狀，就應該要有所警覺；另外，也有患者會誤認為「出現症狀時再用藥即可」，但慢性自發性蕁麻疹誠如其名屬於慢性病，處方上也可以開立慢性處方箋。

廣告 廣告

台灣皮膚科醫學會理事暨林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏說明，我國慢性自發性蕁麻疹的治療指引與國際標準治療相同，第一線均以第二代抗組織胺為主；若症狀在2至4週後仍持續，則會進入第二線療程，會提升劑量至最多4倍；若急性症狀發作，臨床上會使用類固醇緊急控制，但若是頻繁使用類固醇壓制症狀，不僅可能導致療程延長，需要花費更多的時間才能穩定控制疾病。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

10歲童中耳炎→敗血症！醫示警「1細菌」很狡猾：發燒超過3天小心

網傳「健保30週年可退款」！發送詐騙連結 健保署急澄清：不要點

輔大名醫江漢聲遭患者持美工刀刺傷！院方：絕不寬貸任何醫療暴力