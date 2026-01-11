每5分鐘就有新火場！ 阿根廷野火狂燒 3千多人撤離

目前正值南半球夏季，山林野火事件頻傳。（示意圖／Pexels）





目前正值南半球夏季，山林野火事件頻傳。澳洲東南部叢林大火肆虐，燒毀130多棟房屋，並造成約3萬8000戶停電，維多利亞州政府已宣布進入災難狀態。至於阿根廷南部的山林野火同樣延燒迅速，當局形容，平均每5分鐘就有新的火場出現，讓打火人員疲於奔命。

暗夜中火光清晰可見，彷彿在山林間燒出一條巨大的火龍。消防人員全力投入滅火，但火勢延燒速度驚人，仍難以追趕。

這起重大山林野火發生在南半球阿根廷南部的巴塔哥尼亞地區。當地正值夏季，高溫加上乾燥天氣條件，助長火勢蔓延，目前火場範圍已超過3000公頃，相當於台北市內湖區的面積。當局指出，平均每隔5分鐘就會出現新的火災通報，火勢始終難以控制。

參與救災的消防義消表示，火災四處延燒，情況相當嚴峻，幾乎整個山區都在燃燒，只能盡力投入救援行動。

消防隊與義消合計超過350人投入滅火作業，並已撤離山區3000多名遊客。由於未來48小時內，火勢可能朝安第斯山脈方向延燒，如何迅速控制火勢，成為當務之急。

另一方面，澳洲同樣遭遇嚴重山林野火，大片灌木叢林遭到焚毀，超過130棟房屋受損，約3萬6000多戶停電。當局指出，目前燒毀面積已超過30萬公頃，約為1.5個新北市的面積，且仍有10處主要火場持續延燒，滅火工作仍不容鬆懈。

