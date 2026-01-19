每5天考1次！「落榜960次才拿到駕照」傳奇嬤爆紅 車商免費送新車

南韓1名老奶奶歷經長達3年的不懈努力、累計961次應試，終於成功考取汽車駕照。（圖／翻攝自Prime經濟）

南韓1名老奶奶歷經長達3年的不懈努力、累計961次應試，終於成功考取汽車駕照的故事，近日在網路上再度掀起熱議。這名主角是現年80多歲的車次順（音譯，Cha Sa-soon），她於2010年、69 歲時通過駕照筆試與路考，展現驚人的毅力與決心，最後因此獲得車商贈送的新車，故事十分勵志。

南韓《Prime經濟》報導，車次順獨居於新村，為了販售自家栽種蔬菜，她決定學習開車，學習過程卻困難重重，她在3年內幾乎每天都前往考場，每週5天反覆挑戰駕照筆試，直到第961次才順利通過。即便如此，後續的駕駛技巧測驗與道路測驗，她仍各連續失敗4次，卻始終沒有放棄，最終成功取得駕照。

報導指出，為了考取駕照，車次順共花費超過500萬韓元（約新台幣10萬元），部分媒體甚至估計支出高達1萬3,500美元（約新台幣42.5萬元）。她的堅持不懈不僅感動了駕訓班師生，也在當地引發廣泛關注。駕訓班教練回憶，當她終於合格時，全體老師一同歡呼慶祝，她如同卸下長期承受的巨大壓力。

車次順的故事迅速在南韓傳開，成為激勵無數考照失利者的勵志典範，甚至吸引汽車大廠現代關注，不僅免費贈送新車，還邀請她出演廣告。多年後，這段往事近日在Reddit與YouTube再度流傳，跨越國界感動全球網友。車次順曾表示，她從不後悔反覆應試，因為每天去考試，就像重返校園，完成自己年輕時未竟的學習夢想。

