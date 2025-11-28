專題組／報導

台灣與日本關係友好，雙邊旅遊、文化交流頻繁，疫情期間台灣捐贈日本口罩，日本以疫苗回贈，展現深厚情誼。但真正讓日本堅定表態力挺台灣的關鍵，可追溯至2022年中國舉行大規模實彈軍事演習，飛彈竟落在日本經濟海域，挑動中國、台灣與日本的敏感神經，也讓當時的日本內閣總理大臣安倍晉三喊出「台灣有事等同日本有事」。2025年，有「日本鐵娘子」之稱的高市早苗成為日本首相，她承襲安倍的挺台立場，具體表態：「台灣如果遭受武力攻擊，面臨存亡危機的日本，有權行使集體自衛權 。」她捍衛台海和平的堅定立場，也讓台日關係攀上新高點。

本週《台灣演義》播出〈兄弟邦誼 台灣與日本〉，帶您認識跨越百年的台日關係。週日晚間7點55分，敬請鎖定民視新聞台53頻道。

廣告 廣告





每6分鐘一艘！日本為何喊「台灣有事」？關鍵在台灣海峽

日本首相高市早苗(中)日前對台海問題具體表態。(圖／民視新聞)

1970年代的日本，是世界第二大經濟體，但2011年首度被中國超越；同一時期，中國的軍事力量也逐步向外拓展，常態性地穿越東海海域，導致中日兩國關係持續降溫。中研院近史所研究員黃自進表示，日本的石油、礦產等資源，都必須經過台灣海峽才能運送到日本，平均每六分鐘就有一艘日本的運輸船會經過台灣海峽。換言之，台灣海峽的和平與否，也關係到日本的基本生存；台灣與日本因為地緣關係而成為命運共同體。 更多精采節目請見台灣演義

✅節目播出資訊：每周日晚間7點55分，請鎖定民視新聞53頻道 台灣演義

✅訂閱台灣演義Youtube ，更新最精彩內容 ：請點我

✅按讚台灣演義FB，掌握最新節目 ：請點我

原文出處：每6分鐘一艘！日本為何喊「台灣有事」？關鍵在台灣海峽

更多民視新聞報導

中國人「改衝南韓」！當地人怒吼：CHINA OUT

中國駐日大使又挑撥！稱「台人在日頻遇襲」遭網1句嗆翻

住宿生、租屋族也領得到 台大生校園自主發放「小橘書」

