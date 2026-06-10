每6.5分鐘的希望！ 5月新生兒僅6832人 連29個月負成長





內政部戶政司於115年6月10日公布最新人口統計，截至115年5月底，台灣總人口數降至23,252,641人，較去年同月減少逾10萬人。儘管總戶數微幅增長，但受低出生率影響，每戶平均人口數降至2.35人，性別比例也持續失衡。

5月新生兒僅6832人

根據內政部戶政司最新數據顯示，115年5月的出生數僅有6,832人，換算下來大約每6.5分鐘才有一名嬰兒出生，折合年粗出生率為3.46‰。這項數據與去年同月相比大幅減少了1,601人，減幅高達18.98%；與上月相比也減少了1,312人，顯示台灣少子化與「生不如死」的負成長趨勢依舊嚴峻。以縣市別觀察，粗出生率最高的地方為台東縣的5.09‰，其次為澎湖縣的4.64‰及新竹市的4.37‰；而粗出生率最低的縣市則是基隆市，僅有1.90‰，其次為苗栗縣的2.69‰及嘉義縣的2.75‰。

全台總戶數微增戶量卻新低

內政部戶政司登記資料指出，截至115年5月底，全台總戶數共有9,902,616戶，與去年同月相比增加了101,968戶，增幅為1.04%；與上月相比則微增6,977戶。雖然買房成家或獨立分戶的戶數增加，但受低出生率影響，每戶平均人口數（戶量）僅剩2.35人，較去年同月減少了0.03人。若就縣市別來看，新北市以1,796,974戶高居全台戶數之冠，佔總戶數的18.15%；高雄市以1,214,751戶次之，佔12.27%；台中市以1,178,053戶位居第三，佔11.90%。在戶量方面，連江縣以每戶平均3.32人最多，金門縣2.94人次之，彰化縣2.70人排第三。

連江縣人口逆勢成長

在總人口數方面，115年5月底台灣總人口數為23,252,641人，與去年同月相比減少了102,829人，平均每天減少281.72人；與上月相比則減少9,903人。以縣市別觀察，與去年同月相比，人口增加率最高的是連江縣，增幅為0.33%，其次為桃園市的0.32%及新竹縣的0.25%。相反地，人口減少最多的縣市為金門縣，減少了1.51%，其次為嘉義縣減少1.178%，台北市則以減少1.175%緊追其後。

人口性別結構失衡

在人口性別結構方面，115年5月底男性人口數為11,433,713人，較去年同月減少64,502人，較上月減少5,669人；女性人口數則為11,818,928人，較去年同月減少38,327人，較上月減少4,234人。全台性別比例為96.74，代表每100名女性相對應有96.74名男性，較去年同月減少0.23，較上月減少0.01。就縣市數據來看，性別比例最高的是連江縣的139.54，其次為嘉義縣的107.03與苗栗縣的105.49；性別比例最低的則是台北市，僅有88.90，其次為嘉義市的91.37與新北市的94.09。

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（封面示意圖／AI生成）

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