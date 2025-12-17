每8天得標1工程5年撈2千萬！前信義鄉秘書涉貪定讞 懲戒法院竟判免議

記者陳佳鈴／台中報導

南投縣信義鄉公所前機要秘書胡錦龍，因在任內利用職權圖利自己經營的營造廠，違法承攬鄉公所逾 278 件採購案，不法所得超過新臺幣 285 萬元，遭法院依貪污罪判處有期徒刑 2 年、褫奪公權 5 年定讞。然而，南投縣政府將其移送懲戒法院審理後，懲戒法院日前竟做出「免議」判決，引發外界對貪污定讞卻不必受懲戒的疑問。

判決書指出，胡錦龍在 2018 年 12 月就任信義鄉公所秘書前，已與胞弟共同成立「力川土木包工業」，並實質負責公司營運。上任後，他理應依《公職人員利益衝突迴避法》及《政府採購法》迴避所有與其營造廠相關的採購案。

廣告 廣告

然而，從 2019 年 1 月至 2024 年 2 月間，胡錦龍被查出多次濫用職權，以其公司名義承攬信義鄉公所的小額採購及公開招標案，總計高達 278 件。更甚者，在相關工程完工後的驗收與請款核銷環節中，本該避嫌的他仍違法在文件上「核章」放行，圖利自家公司獲取不法利益，金額達 285 萬餘元。

胡錦龍最終因圖利行為被檢方提起公訴，歷經審理，最高法院於 2025 年 11 月 12 日駁回其上訴，全案定讞，判處有期徒刑 2 年，並宣告褫奪公權 5 年。南投縣政府隨即依《公務員懲戒法》移送懲戒法院審理。懲戒法院審理認為，胡錦龍的行為確實嚴重違反公務員應盡的清廉義務，情節重大，原本應判處「撤職，並停止任用 4 年」。

然而，判決的關鍵在於刑事判決中的「褫奪公權 5 年」從刑。法院指出，根據《公務人員任用法》規定，公務員一旦被宣告褫奪公權確定且尚未復權，依法即必須予以免職。此外，即便是 5 年褫奪公權期滿，其「曾服公務有貪污行為，經有罪判決確定者」這一事實，也將導致其終身喪失擔任公務員的資格。

懲戒法院分析，刑事判決所帶來的「實質終身不得為公務員」或「至少 5 年不得為公務員」的法律效果，已遠比懲戒法院原定處分的「撤職並停止任用 4 年」更為嚴厲，且完全涵蓋了懲戒的目的。在此情況下，若再進行懲戒處分已無任何實質必要。

更多三立新聞網報導

歐客佬賣假貨！「藝伎咖啡」產地造假 台中食安處函送法辦

槍抵頭從家中押走！前議長張宏年曾遭薛球綁架勒贖3億 重金付贖生還

議員兒叫不醒報警 前台中市議長張宏年病逝享壽73歲

中台灣知名角頭郭平輝癌逝 曾造假「新聞亮槍錄影帶」案震驚社會

