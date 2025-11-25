毒化粧品再爆2項！重罰原料商500萬 食藥署「不敢保證查完了」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

蘇丹紅化粧品，越查越多！繼昨公布第一波用到摻蘇丹色素4號問題原料的18項產品之後，食藥署今（25）日晚間再公布第二波問題產品名單，又多查到2項產品，為「辣木酵母煥顏緊緻面膜（羽絲縷）」及「Dr.future長泰健康超微導法拉力膜2入/盒-之超微導水凝膜」，均由孟鄉生化科技股份有限公司代工製造。食藥署表示，本週就會直接開罰進口商「亦鴻企業有限公司」最高上限的新台幣500萬元罰單。

新加坡 Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 生產的「紅色複方（Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）」原料涉含有禁用色素蘇丹4號，先是10月底在中國被爆出違法使用在化粧品內，食藥署日前清查也發現台灣有進口商「亦鴻企業有限公司」踩雷，昨首波公布三批原料驗出極高含量蘇丹色素4號，並波及下游12家業者、18項產品。

食藥署副署長王德原表示，今日新增2問題產品，「辣木酵母煥顏緊緻面膜（羽絲縷）」及「Dr.future長泰健康超微導法拉力膜2入/盒-之超微導水凝膜」，均為孟鄉生化科技股份有限公司代工製造，分別由恬雅生物科技有限公司、益通泰商業有限公司委託。

王德原強調，食藥署已要求所有受影響產品立即全面下架、不得販售；本案因違反《化粧品衛生安全管理法》規定，屬於最高風險的第1級回收，依「化粧品回收處理辦法」要求製造或輸入業者必須於14天內完成回收作業；屆期未完成者，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

至於還會不會爆出更多問題產品？王德原說，食藥署不敢打包票保證，因為只要去過工廠的人就知道，相關業者代工品項眾多，目前只能持續請衛生局一一稽查比對。

王德原表示，另針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡對產品安全性把關之責任，且未如實提供合格之檢驗報告，造成公共危害，食藥署決定直接由中央開罰，且裁處上限的500萬元罰鍰。

食藥署表示，已下架回收的問題產品，目前均由各地衛生局封存保管，待清查完畢，會一併銷毀。

