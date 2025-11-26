毒化粧品案外案！2項產品未登錄 食藥署承諾兩週內全面完成登錄

食藥署長姜至剛。李政龍攝



國內化粧品首度驗出致癌蘇丹紅，目前至少12家業者、20項產品遭波及。立委質疑，食藥署去年將《化粧品衛生安全管理法 》改為登錄制，取消特定用途化粧品許可證，恐讓源頭監管出現漏洞。對此，食藥署長姜至剛表示，這次查獲的20項中有2個沒有登錄，他並承諾將在2週內，要求所有產品都登錄完成。

立法院衛環委員會今日邀請衛生福利部部長「蘇丹紅化學原料竄臺，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委王育敏指出，涉案蘇丹紅化粧品源自新加坡原料供應商，一部分原料直接賣給台灣下游業者，一部分在境外製成成品後輸入。她質疑，若上游原料未加強列管查驗，「恐不只一家」仍在市場流通。她也質疑，化粧品本來是許可制，但去年7月變成登錄制，等於讓進口原料「無須經查驗即可入關」，恐怕反而變成另一破口，至少應針對高風險產品，採高強度管理，否則源頭不管，拚命去查後市場，根本背道而馳，事倍功半。

民進黨立委劉建國則指出，蘇丹紅化粧品問題在今年1、2月已有警訊，但食藥署直到10月底才取得資訊，中間8個多月沒有訊息、沒有更積極動作，但依照一般經驗，過去怎麼可能音訊全無，食藥署應該往前追，鎖定限定批號，釐清空白8個月進口幾批，有幾次摻偽假冒行為。

國民黨立委陳菁徽則不滿，食藥署去年7月開始推動登錄制，要求業者應善盡原料、產品的品質把關，完成登錄者才可以製造、販售等，否則最高可重罰百萬，且可連續開罰，「但話說得很好聽是為安全把關，迄今卻只罰了32件、罰金最後不過49萬元」，與法定重罰差距甚大。

對此，姜至剛回應，這一波查到的20個問題產品中，有2個沒有登錄，將開罰，食藥署是查到哪裡就公布到哪裡，避免消費者使用到問題產品。而從許可制改登錄制，是跟國際化粧品管理趨勢一致，比照「國際化粧品法規合作會議（ICCR）」規範，目前歐、美、日等國都是一樣的管理，高風險中間產品如染髮劑已有特別列管。他也強調，會在2周內請業者將市面上產品登錄，後續會進行查察。

食藥署補充說明，經查為慶生堂化粧品股份有限公司代工之「綻妍潤色護唇膏」（臺南市）及孟鄉生化科技股份有限公司（臺中市）之「EYELESS 超導水凝法令膜」共兩項產品未完成產品登錄。未依規定登錄者，涉違反化粧品衛生安全管理法第4條，依同法第23條處新臺幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。後續將請業者所轄衛生局進行處辦。

