毒化粧品風暴越滾越大 石崇良：市場加驗蘇丹紅一段時間 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內首次爆發摻了蘇丹紅原料的毒化粧品，最新已查到20項產品踩雷，衛生福利部部長石崇良今（26）日在立法院表示，該案持續偵辦中，若發現惡意添加，會給予最重處分，接下來化粧品的後市場監測「未來會有一段時間把蘇丹紅列為查驗項目之一」。至於風暴源頭的新加坡方面，我方雖有去函新加坡衛生主管機關了解，但暫時還沒有回應。

新加坡 Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 生產的「紅色複方（Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）」原料涉含有禁用色素蘇丹4號，先是10月底在中國被爆出違法用在化粧品內，食藥署日前清查也發現台灣有進口商「亦鴻企業有限公司」踩雷，三批原料驗出極高含量蘇丹色素4號，截至昨日清查為止，波及下游12家業者、20項產品。

石崇良上午出席立法院備詢，會前接受媒體聯訪時，他強調，這一次化粧品含蘇丹紅是第一次發生在國內的事件，是食藥署察覺並主動追查流向，目前陸續檢驗出來有12家、涉及20個品項，這部分會持續追查。

石崇良說，針對違法輸入業者，衛福部也開出最高500萬元罰鍰，全案也已移送檢調，持續偵辦，若業者惡意添加，會給予最重處分。

至於未來會不會從邊境去做所有原料的化驗？石崇良表示，全世界管理原則都一樣，因來源品項的多數化學品，用途極多，並非只單做化粧品，所以各國管理都以成品、製程管理為主，國內也會陸續發布禁用或可用的規定，並訂定化粧品優良製造準則（GMP），輔導業者通過GMP，強化在製程的管理。

石崇良說，另外，食藥署也有後市場監測，過去歷年來已化驗數千件，檢驗包括重金屬、微生物、禁用化學品等，未來會有一段時間把蘇丹紅列為後市場查驗項目之一。 目前會以進口商這條線去追查下游，還有沒有其他產品用到問題原料，還要繼續了解。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

