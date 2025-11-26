毒化粧品「破口」食藥署放的？ 姜至剛：二週內化粧品全登錄 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內首度在化粧品驗出蘇丹紅色素，問題原料至少出貨12家業者、最新波及20項產品，不乏知名品牌踩雷，有業者甚至自認無辜落淚，「破口」究竟在哪？在野黨立委今（26）日不約而同把矛頭指向是食藥署去年7月開始推動的化粧品許可制改登錄制，「源頭放很鬆」，沒特別查上游原料，事後才在亡羊補牢，拚命稽查後市場，事倍功半，對此，食藥署長姜至剛允諾將在二週內，要求所有產品都登錄完成。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛福部進行「蘇丹紅化學原料竄台，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」專題報告。

國民黨立委王育敏批評，蘇丹紅已經延燒二年，從食品到現在連化粧品都被汙染，每一次都是亡羊補牢，無法從源頭阻斷，民眾原以為胡椒少吃點就不會吃到，不料連潤唇膏也有，還擦在嘴上。工業級蘇丹紅很好用，便宜、鮮豔又穩定，問題產品從口紅、面膜、養髮液都有，涵蓋面廣，難道只有一家有問題嗎？

王育敏質疑，化粧品本來是許可制，但去年變成登錄制，會不會變破口？要求食藥署至少應針對高風險產品，採高強度管理，否則源頭不管，拚命去查後市場，根本背道而馳，事倍功半。

國民黨立委陳菁徽則不滿，食藥署2024年7月開始推動登錄制，要求業者應善盡原料、產品的品質把關，完成登錄者才可以製造、販售等，否則最高可重罰百萬，且可連續開罰，但話說得很好聽是為安全把關，迄今卻只罰了32件、罰金最後不過49萬元，跟重罰差很大，跟業者賺到的更不成比例，裁罰金額實在太低，沒人會照做。

姜至剛表示，國內業者雖喊無辜，甚至看到有人落淚，我們也不捨，但相關製造商有900多家，業者自己也要有確保廠內原料合格的責任。

姜至剛說，這一波查到的20個問題產品中，有2個沒有登錄，將開罰，食藥署是查到哪裡就公布到哪裡，避免消費者使用到問題產品；而從許可制改登錄制，是跟國際化粧品管理趨勢一致，目前歐、美、日等國都是一樣的管理，回歸到終端產品。以近年後市場聯合稽查為例，稽查6513件，有4.8%品質不合格。

姜至剛表示，會在二週內，要求所有產品都該登錄。他也坦承，針對高風險產品，如染髮劑、 酸類化粧品，目前管理也還有精進的空間，會再研議高風險產品的加強管理措施。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

