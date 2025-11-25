毒化粧品+2！致癌蘇丹紅擦上臉 食藥署重罰原料廠商500萬
食藥署今（11/25）公布第二波檢出使用蘇丹4號化粧品，共有20項產品，新增2項，包含辣木酵母煥顏緊緻面膜（羽絲縷）、Dr.future 長泰健康超微導法拉力膜2入／盒之超微導水凝膜，同時針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」開罰新臺幣500萬元罰鍰。
食藥署今晚發出新聞稿，表示持續追查新加坡 Campo Research （Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 生產之「紅色複方」原料涉含禁用色素蘇丹4號事件，並公布最新進度，食藥署已會同地方衛生局連日清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及其下游 12 家業者，更新統計至今共涉及 20項產品，並已要求所有受影響產品立即全面下架、不得販售。
食藥署強調，本案因違反《化粧品衛生安全管理法》第6條第1項規定，係屬第1級回收，依「化粧品回收處理辦法」啟動第1級回收，要求製造或輸入業者於 14 日內完成回收作業；屆期未完成者，得依同法第 24 條處新臺幣 1 萬元以上 100 萬元以下罰鍰。食藥署將持續與地方衛生局共同督導，確保市面上無違規產品流通。
針對目前較受關注的相關產品，依據食藥署提供的資料顯示，歐萊德男用養髮液部分產品尚未銷售，另一部分則已回收下架692瓶；歐萊德女用養髮液則屬於半成品。
此外，古寶亮澤修護潤唇膏已下架並回收5,977支，綠藤生物的專心護唇油也已下架回收716支。未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏100mL與8mL，則分別下架回收1,623罐與12罐。食藥署強調，相關問題產品將持續追查並全面下架。
食藥署也說明，另針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡對產品安全性把關之責任，且未如實提供合格之檢驗報告，造成公共危害，依違反同法第6條規定及第22條，裁處新臺幣500萬元罰鍰。
食藥署指出，將持續秉持科學專業、資訊公開原則，落實化粧品管理與後市場監測，且支持願意自主管理、主動通報的業者，共同守護國人使用化粧品之安全。另，提醒化粧品製造及輸入業者，應全面檢視供應鏈，特別確認是否使用涉事原料，並加強原料來源查核與自主檢驗，確保符合法規要求。唯有透過法規遵循與產業自律，以科學基礎確保品質與安全，方能維護產業信譽並提升臺灣化粧品的國際競爭力，使消費者安心使用。
食藥署副署長王德原痛批，從3批原料中檢出的蘇丹色素4號含量極高，研判屬於「蓄意添加」，並已涉及詐欺行為，相關案件已移送檢調單位偵辦。目前仍無法釐清該蘇丹色素的蓄意添加行為，是發生在新加坡供應端，或是台灣進口商。
