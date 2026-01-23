「毒千金」黃荷娜柬埔寨落網 傳供出韓星涉毒名單求減刑

【緯來新聞網】南韓南陽乳業創辦人外孫女黃荷娜因毒品案件潛逃海外，2025年底在柬埔寨落網，並已被韓國檢方依《毒品管理法》收押調查，案件後續進展引發韓國娛樂圈高度關注。

根據韓國檢察機關資料，黃荷娜曾於2015年因毒品相關罪名被判緩刑，但在緩刑期間屢次違規，再遭判刑1年8個月。2023年再涉毒後逃往海外，一度成為通緝對象。據檢方指出，她直到2025年12月在柬埔寨機場主動現身後遭當局逮捕，並被遣返回國受審。



韓國資深調查記者吳赫鎮於YouTube頻道「지릿지릿」披露，黃荷娜此次歸國並非如傳聞所言為了新生兒，而是與執法單位協調後的安排，目的是在部分承認罪行下換取量刑減輕。他指出，黃在返國受審時仍身穿高價羽絨衣，與其對外宣稱經濟困窘的說法不符，引發外界對其投案動機的質疑。



此外，吳赫鎮也透露，黃荷娜在歷次司法調查中態度冷靜、精於計算，不會無故檢舉無涉人士。此次她向檢方提交涉嫌吸毒的演藝圈人士名單，除換取減刑外，可能也將掀起一場韓國娛樂產業的毒品風暴。據他推測，名單中涉及的多名藝人身份若被查證屬實，將對演藝界造成連鎖效應。



★《緯來新聞網》提醒您：珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，提醒您遠離毒品 ★

