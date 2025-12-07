毒咖啡包印Q版綠巨人 34歲男涉網路接單進原料分裝販售

cnews204251207a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市刑事警察大隊員，查獲34歲譚姓嫌犯，涉嫌藏身台中市烏日高鐵特區大樓，利用「四通八達、南來北往迅速到貨」的地緣優勢，將分裝場隱身於社區內。台中刑大表示，譚嫌利用通訊軟體接單後，進貨毒品咖啡包原料，以印有時下流行的動漫角色，例如綠巨人的包裝袋分裝，企圖吸引特定族群並掩人耳目。員警日前循線上門逮人，現場查獲含有第三級毒品甲基甲基卡西酮的毒品咖啡包3067包。

台中市刑大表示，為強力淨化社會治安，遏止新興毒品氾濫，持續強化毒品查緝行動。員警也成功掌握情資，鎖定有心人士，涉嫌利用交通便利的台中市烏日高鐵特區，承租社區大樓後，進行毒品咖啡包的製造與分裝。專案小組接獲線報後，立即深入追查，鎖定譚姓主嫌。

警方表示，充分掌握犯罪事證後，循線到譚嫌藏身處所查緝，一舉破獲毒品咖啡包分裝場，現場查獲含有第三級毒品甲基甲基卡西酮的毒品咖啡包3067包、第三級毒品K他命31包，以及分裝袋、電子磅秤等物。當場將譚嫌逮捕歸案。全案依毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。彰顯警方對於查緝新興毒品不遺餘力，嚴正打擊犯罪的態度。

台中市刑事警察大隊大隊長紀延熹表示，含有新興毒品「甲基甲基卡西酮」的毒品咖啡包，因外觀、使用方式與即溶咖啡包十分相似，具有高度隱蔽性，極易混淆於一般咖啡包當中，嚴重危害民眾健康及社會治安。警方將持續強化查緝行動，全面遏止新興毒品蔓延。也再次呼籲，民眾要遠離毒品誘惑，切勿以身試毒，發現可疑情事應勇於檢舉，共同守護無毒家園。

