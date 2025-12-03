毒咖啡惡煞失控闖兒童泳池持槍瞄準6歲女童 扣扳機竟卡彈救命

台中男吸毒失控闖泳池持槍瞄準6歲女童「扣扳機」驚悚瞬間曝光。（圖 ／翻攝畫面）

台中市西屯區日前發生一起令人膽戰心驚的槍毒驚魂事件，1名陳姓男子疑似一次吞下近 20 包毒品咖啡包後精神恍惚，竟手持非制式手槍闖進兒童游泳教室，不但跳入泳池，還將槍口對準正在上課的 6 歲女童與教練，甚至直接扣動扳機，所幸當下手槍卡彈，否則恐釀難以挽回的悲劇。檢方偵辦後認定陳男具殺意，已依對未滿 7 歲之人犯殺人未遂罪嫌將他起訴。

根據調查，陳男去年底在桃園大溪友人的住處取得一把非制式手槍、43 顆子彈，以及大量含依托咪酯、卡西酮與 K 他命的毒品咖啡包，今年 10 月 10 日下午，他疑因吸毒過量產生強烈幻覺與躁動，情緒逐漸失控。傍晚 6 點多，他竟帶著上膛的手槍和 26 顆子彈闖入游泳池辦公區，嚇得館內員工四散逃命。

廣告 廣告

更離譜的是，陳男接著直接衝入泳池，當時1名葉姓教練正教 6 歲女童與其哥哥游泳。陳男突然跳入水中，拉滑套、舉槍瞄準後扣下扳機，教練當下以為自己與孩子必死無疑。然而幸運的是，手槍因卡彈無法擊發，陳男仍不罷休，繼續揮舞槍枝恐嚇，甚至爬出泳池，在樓梯間再度拉滑套、瞄準，再次讓現場3人驚魂未定。

他的脫序行徑仍未結束，隨後跑到停車場，用槍托猛敲1輛汽車擋風玻璃，車內的父女檔嚇得尖叫求救。警方接獲報案後迅速到場壓制陳男，並查扣槍枝、子彈及大量毒咖啡包。

面對檢察官偵訊，陳男辯稱自己「喝了快 20 包毒咖啡，身體不受控」，否認有殺意。然而葉姓教練與女童都清楚指證他曾扣下扳機，監視器畫面也完整拍下驚悚過程。檢方最終認定陳男有意圖殺人，尤其對象包含未滿 7 歲之女童，因此依殺人未遂罪嫌將他起訴。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

黃立成砸4.6億「重回賭桌」喊：故事仍在繼續 疑「幸運數字」曝光

台大正取生報到竟遭「好友冒名取消」 17秒毀人前途只因嫉妒

國教輓歌1／退休卡關又遭「校事會議」圍剿 新竹女師魂斷校園血諫冤情