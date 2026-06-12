毒品上游遭溯源查獲 宜檢聲押毒駕販毒嫌獲准

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楊姓毒犯在街頭遭警逮捕由宜蘭地檢聲押獲準。（記者張正量攝）

（另開新視窗）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭地檢署偵辦毒品案件時，向上追查毒品來源，鎖定涉嫌提供毒品的楊姓男子，並指揮宜蘭縣警察局展開溯源查緝行動。警方於十日下午在冬山鄉義成路執行拘捕勤務時，發現楊男駕車行駛狀況異常，疑似有施用毒品後駕車情形，隨即依法攔查逮捕。

警方在楊男駕駛的車輛內查獲第二級毒品安非他命、大麻、吸食器及電子磅秤等證物，並將人帶回偵辦。全案經移送宜蘭地檢署後，由檢察官進一步偵訊。檢方調查認為，楊男涉嫌違反《毒品危害防制條例》販賣第二級毒品罪，以及《刑法》不能安全駕駛罪，犯罪嫌疑重大。考量其有逃亡、勾串共犯及證人、滅證風險，且有反覆實施毒駕行為之虞，向法院聲請羈押並禁止接見通信，獲法院裁定准許。

宜蘭地檢署表示，毒品犯罪不僅危害個人身心健康，毒駕行為更可能危及用路人生命安全。檢方將持續結合警察機關加強溯源查緝與掃蕩行動，從源頭打擊毒品供應鏈，遏止毒品流入社會，維護民眾生命財產安全與公共安全。