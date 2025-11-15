毒品交易爆糾紛！女毒販拒警進屋 「房內異味」露餡遭逮

女毒販藏毒心虛，遇上糾紛不願意讓警方進屋，最後還是遭逮。 (圖／TVBS)

一名23歲李姓女子因男客觸碰引發衝突，憤而報警卻意外暴露販毒行為。事件發生於新北市淡水淡江大學附近的住宅區，女子原本激動指控31歲張姓男子觸摸她，但當警方要求進入房間了解狀況時，她的態度突然轉變，試圖阻止警察進屋。在附近租客協助下，員警終於進入房間，發現屋內不僅氣味難聞，更藏有大量毒品。調查顯示，女子是接手前男友的毒品生意，專門在淡水租屋分裝販售毒品，卻因一時衝突報警而自投法網。

當警方接獲男女糾紛報案趕到現場時，發現一名女子情緒激動，聲稱自己被男子觸摸。員警要求進入房間察看情況，但現場氣氛詭異，不僅被指控的男子不願配合，連女方也表現異常。員警嘗試與雙方溝通，表示需要尊重並了解雙方說法。經過一番周旋，最終在附近租客協助下才得以進入房屋。

進入屋內後，員警發現房間不僅氣味難聞，更驚見大量毒品藏匿其中。警方一一搜出這些違禁品，並控制了屋內人員。一名員警表示，這種反常情況引起了他們的合理懷疑。

事件發生在新北市淡水淡江大學附近的巷弄住宅區，這一帶有許多學生租屋。11日晚上7點多，大批警力湧入，有人被逮捕的畫面讓不少居民感到驚嚇。

經調查，這名23歲李姓女子租下套房用於分裝毒品販售。當天31歲張姓顧客上門交易，因女子不滿對方觸碰到她而在房間內爆發衝突。女子憤而找來三名朋友助陣，引來警方關切。起初，女子情緒激動，指控對方觸摸她，但當警方要求進入房間還原現場時，她突然改口表示願意私下和解，不再追究，並阻止警察進入房間。

一位附近民眾表示：「警察打電話給我們講我們才知道，叫我們來，我們才知道有發生這個事，我的玻璃被他打破啦，所以他叫我們來看而已啊，後面那個車玻璃打破啦。」

警方調查發現，女嫌會在此販毒是因為前男友入監服刑後，她接手了毒品生意。她特意選擇淡水的分租套房，認為地點隱密不易被注意。然而，因與客人發生糾紛被人報警，她本想替自己討公道，結果反而讓自己和同夥一起被逮捕。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

