毒品交易爆鬥毆！萬華男持水果刀劃破1人心臟 殺人罪起訴

男子李睿騰涉嫌在鬥毆過程中，持水果刀刺死劉姓男子，遭依殺人罪起訴。資料照。呂志明攝



男子陳炳男去年因毒品交易糾紛，找了女友林欣儀及好友李睿騰2人，前往陳姓男子位於台北萬華昆明街的住處談判，陳男則有男子屠紹哲、蘇慶豪、劉姓男子助陣。雙方一言不合大打出手，期間，李睿騰一氣之下掏出水果刀朝劉男腹部、胸口猛刺，劉男心臟被劃破、大量出血，當場倒地不起，送醫仍宣告不治。台北地檢署今（2/2）日依殺人等罪嫌起訴李睿騰，移由國民法庭審理。

本案源於去（2025）年10月，檢警查出，屠紹哲因毒品交易與陳男產生糾紛，陳男與游姓友人商量如何處理，游男遂當起和事佬，一邊安撫屠紹哲，一邊陪同陳男等候屠紹哲前來談判，結果屠紹哲沒現身，兩人只好各自離去。後來，屠紹哲自行找了朋友蘇慶豪、劉男到陳男家會合，雙方相安無事，反倒是邀約陳男見面的陳炳男，因為打電話找不到人、等到不耐煩，決定找李睿騰來教訓陳男等人。

廣告 廣告

找李睿騰助陣的陳炳男，另案依妨害秩序罪嫌起訴。資料照。呂志明攝

陳炳男的女友林欣儀，同樣被依妨害秩序罪嫌起訴。資料照。呂志明攝

調查指出，中秋節當晚，林欣儀先抵達陳男家樓下確認陳男等人行蹤，隨後與陳炳男和李睿騰會合，陳炳男到場即呼喚陳男下樓。眾人在昆明街前聚集，陳炳男率先伸手賞陳男2個巴掌，劉男見狀趕緊把陳男拉開，雙方一言不合大打出手。期間，陳炳男拿出辣椒水朝劉男等人噴灑，屠紹哲則持甩棍攻擊陳炳男頭部，林欣儀拿安全帽作勢朝屠紹哲揮，蘇慶豪則以保溫瓶攻擊對方。

一群人越打越上火，檢警查出，李睿騰打到怒不可遏，拿出水果刀朝蘇慶豪雙腿刺，刺完還消不了氣，衝上前對著劉男身體和胸口揮砍數下，並朝對方胸部、腹部猛刺。劉男被刺到開始嘔吐，心臟也被劃破、大量出血，嘔吐物還吸入肺中，當場倒地不起。後來警方獲報到場，李睿騰、陳炳男、林欣儀聽到警笛聲趕緊開溜，劉男被送醫急救仍宣告不治。

檢察官認定，李瑞騰涉犯《刑法》殺人罪、傷害罪、意圖使用而攜帶兇器在公共場所聚集3人以上實施強暴等罪嫌，今日提起公訴，並移由國民法庭審理。陳炳男、林欣儀、屠紹哲、蘇慶豪等4人則因參與聚眾鬥毆，也遭另案起訴，至於陳男則因罪嫌不足，不予起訴。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

更多太報報導

剴剴案開地圖炮！嗆檢察官「恐嚇證人」、法官「遮掩」 社工律師提勘驗下場曝

剴剴案再延燒！訪視員涉偽造「家訪惡保母」日期 檢察官證實偵辦中

【剴剴二審】惡保母律師團轟一審審判長「不公平」 二審打臉：自己主張才矛盾