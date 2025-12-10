毒品入侵校園！ 女國中生抽喪屍毒嚇壞師生

桃園一名國中女學生，疑似在教室內吸食喪屍煙彈，誇張行徑當場嚇壞同學。（圖／東森新聞）





喪屍煙彈毒害校園！桃園一名國中女學生，疑似在教室內吸食喪屍煙彈，誇張行徑當場嚇壞同學，許多人被嚇到哭泣。事後女學生甚至在網路上，大方承認持有喪屍煙彈毒品。其他家長質疑，學生當下並未被帶往警局，憂心校方處置不當。對此，校方與警方強調，女學生唾液初篩為陽性，後續將依規定啟動相關程序。

桃園這所國中，近日爆出喪屍毒侵入校園。校方表示，8日上午第一節課，一名女學生在教室吸食電子煙，被老師發現後立即沒收。不料下課時間，她竟跑到另一班級，在同學旁邊疑似吸食喪屍煙彈，引發全場恐慌。

多名學生在網路上描述，該名女學生倒在他人旁邊，一邊吸煙一邊說出怪異言語，行為失控，讓同學嚇到哭泣、驚慌失措。更離譜的是，女學生事後在社群平台大剌剌承認喪屍煙彈是自己的，還語出驚人表示「如果被上銬記得幫我拍照」。

家長則質疑，案發後女學生未立即接受警方程序，反而由家長帶回家，擔憂是否有隱匿情形，同時也憂心其他孩子的安全。桃園市議員黃瓊慧指出，學校並未等少年警察隊到校，就讓家長將疑似吸毒學生帶回，家長普遍認為校方處置不足。

校方回應，事發後已立即通報教育局與少年隊，並要求家長先帶女學生返家，一週內不得返校。少年隊於9日進入校園調查，家長再度陪同女學生接受唾液檢驗，結果呈現陽性，引發外界質疑警方動作「慢半拍」。

桃園市警察局少年隊表示，已依規定到校查處並查扣相關器具，送交鑑定中心檢驗是否含毒品成分。教育局則強調，女學生初篩呈陽性，後續將送專業機構複檢，並依結果移送少年法院，同時啟動春暉機制進行輔導。

喪屍煙彈入侵校園，讓師生與家長人人自危。各界盼相關單位能迅速追查來源、向上溯源，守住校園安全防線。

