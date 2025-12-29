毒品列管人口多！娃機店淪毒品斷點 竹聯幫仁堂曾設堂口犯案

該社區發生多起毒品案件，就連竹聯幫仁堂也曾在這設堂口。（圖／TVBS）

基隆七堵百福社區因位於汐止及七堵交界處，地形複雜且老舊公寓眾多，不少非法分子曾藏匿與犯案。該區域曾發生多起毒品相關案件，包括去年12月一名王姓嫌犯將夾娃娃機店作為跨國運毒斷點，以及竹聯幫仁堂在此設立堂口從事網路賭博及販毒活動。警方表示將加強巡邏，防止毒品在社區生根，維護居民安全。

該社區發生多起毒品案件，就連竹聯幫仁堂也曾在這設堂口。（圖／TVBS）

基隆七堵百福社區因其特殊的地理位置，位於汐止及七堵交界處，加上區內老舊公寓眾多，房價相對較低，成為不法分子逃竄及藏匿的地點。這個看似平靜的社區，實際上曾多次成為犯罪活動的溫床，尤其是毒品相關案件。去年12月，警方破獲一起跨國運毒案件，一名王姓嫌犯將社區內的一間夾娃娃機店當作毒品斷點。這名嫌犯以機台主身分掩護，將海洛因粉末夾藏在手機殼內，從馬來西亞偷渡來台，並透過遠端監視器監控包裹動向，甚至雇用外送員來取貨。然而，整個過程早已被警方全程監控，外送員一拿到包裹就立即被逮捕。警方清查後發現，這些毒包裹內共有超過300個手機殼，每一個都暗藏14克高純度海洛因，總市價超過兩千萬元。除了個人運毒案件外，在2023年，竹聯幫仁堂明仁會也曾在百福社區成立堂口，從事網路賭博及販毒行為。警方獲報後迅速成立專案小組，經過蒐證、埋伏後同步收網，一舉逮捕8名嫌犯，其中更有5人是涉及詐欺傷害毒品的通緝犯。同時在據點內查扣網路博弈電腦、危險刀械，以及300克K他命和大量毒品咖啡包。

百福派出所所長林宸霆表示，百福地區與汐止接壤處有一個較大型的集合式住宅，毒品人口偶爾會透過轄區交界的特性到百福地區。由於百福的房價比較低，汐止一些毒品人口可能會在這邊買房子。百福社區緊鄰交界、地形複雜，一度成為不法分子覬覦的角落。警方強調，將持續加強巡邏，不讓毒品在這裡生根，也不讓社區安全被一步步侵蝕。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

