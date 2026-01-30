毒品前科男大馬路上橫衝直撞 警開4違規罰單吊扣駕照6個月

社會中心／洪巧璇、劉毓琦 新北報導

車陣中，沿路危險駕駛，嚇壞路人！昨天（29日）晚上6點多，新北市海山分局員警巡邏時，發現一名有毒品前科的莊姓男子，開車違規，上前盤查時，他頑強拒捕，正當員警拿出警棍喝斥時，男子竟然踩油門，衝撞後逃逸，還在大馬路上橫衝直撞，後續警方開出四項違規罰單，同時吊扣駕照6個月。

大馬路上，一輛白色自小客直接在車陣中橫衝直撞，因為後方有警察在追他。員警：「下車，下車。」警方展開攔截圍捕，兩名員警衝到車門兩側，拿出警棍敲打，喝斥嫌犯下車受檢。員警vs.犯嫌：「不要動，熄火。為什麼要抓我。」打開車窗，和員警對峙，但駕駛依舊頑強拒捕，接著油門一踩，逃之夭夭。民視記者洪巧璇：「重回事發現場當時肇事駕駛，就是開著一輛白色高級自小客車，行徑這條路的時候拒絕員警盤查，一路開車逃逸在車陣中危險駕駛。」

廣告 廣告

太危險！毒品前科男大馬路上橫衝直撞 警拿警棍對峙

太危險！毒品前科男大馬路上橫衝直撞 警拿警棍對峙（圖／民視新聞）

聲源：目擊民眾：「嫌犯就是不願意停下來，然後警察開始拿警棍敲這樣，就是等綠燈前面車走了，他就要趕快加速逃逸，警方還是有騎摩托車往前追上去這樣。」警匪追逐發生在29號，晚上6點多，新北市板橋三民路二段上，員警發現有毒品前科的莊姓犯嫌違規行駛，上前盤查，犯嫌拒檢逃逸，警方考量當時正值交通尖峰時段，如果繼續追犯嫌，很有可能會波及無辜民眾，因此針對犯嫌4項違規行為，製單告發，共計處4萬1900元罰鍰之外，並吊扣駕照6個月。

太危險！毒品前科男大馬路上橫衝直撞 警拿警棍對峙

太危險！毒品前科男大馬路上橫衝直撞 警拿警棍對峙（圖／民視新聞）

海山分局埔墘所長林維群：「考量當時為交通尖峰時段，員警未緊追在後，另涉及公共危險部分，將通知莊男到案說明以釐清案情。」在路上危險駕駛，簡直沒把人命放在眼裡，又拒檢逃逸，罪加一等。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：太危險！毒品前科男大馬路上橫衝直撞 警拿警棍對峙

更多民視新聞報導

鍵盤俠麻煩大了！網路公然侮辱修法嚴懲 「最重可關多年」刑責曝光

Andy老師與家寧父母同出席調解！群海娛樂帳冊將揭露 因「一事」駁回抗告

台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光

