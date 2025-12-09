毒品前科男疑被跟監失控砍鄰 阿伯躲開致命一刀餘悸猶存

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮昨(9)日傳出砍人案，精神恍惚的王姓男子，懷疑斜對面鄰居陳男監控跟蹤，趁他開小貨車到家後，打開車門拉他下車，並持菜刀朝頭部揮砍，造成陳男撕裂傷。警方趕往現場將王男逮捕，檢方訊後依殺人未遂向雲林地方法院聲押獲准。

根據民眾的監視器畫面，8日11點許，43歲王男拿了一張椅子坐在63歲陳男家門口等候，陳男開著藍色小貨車到家時，王男見狀立即朝駕駛座走去，甚至打開車門，將陳男拉下車。

陳男回憶，不知為何王男趁他車還沒停好，就拉他下車，甚至用手臂勒住脖子，更揚言「要讓你死！」等威脅用語，仔細一看另外一隻手還拿著菜刀揮舞，正作勢朝他脖子砍去，幸好反應迅速趕緊躲避，揮掉菜刀，僅造成頭部5公分撕裂傷，送醫後縫了5針，但當時若沒及時閃避，自己一條生命恐怕會不見。

地方鄰居表示，王姓男子獨居，曾有強制就醫紀錄是地方頭痛人物，有多項毒品前科，時常進出監所，上週甫出獄後，其實警方時常到附近一帶巡邏關心，但無奈王姓男子精神恍惚，時常叫囂，陳男並無與他來往，地方看到他都會提心吊膽。

陳男表示，王男去年曾經作勢攻擊家人，想不通為何這次會持刀攻擊他，甚至他的家人也不敢和他居住，早就搬離開，曾向多個單位反映王男情況，卻不見改善，已讓鄰居們人心惶惶。

雲林地檢署表示，經檢察官黃眹瑋檢察官訊問，依涉犯殺人未遂、強制、恐嚇等罪，且所犯為5年以上有期徒刑，認為王男有逃亡可能，及反覆實施殺人及恐嚇犯行之虞，向雲林地院聲請羈押獲准。此外，王嫌所涉殺人犯行，將由國民法官專組團隊協同偵辦，至於王其有無精神疾病，後續將一併調查。

