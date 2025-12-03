毒品原料冒名輸台！淘寶喊冤：無涉入 願與主管機關保持對話

生活中心／賴俊佑報導

調查局查扣到的247公斤製造毒品「喵喵」的先驅原料。（圖／翻攝畫面）

台灣高等檢察署統合六大緝毒系統，執行第13波「安居緝毒專案」，其中調查局破獲247公斤製造「喵喵」毒品先驅原料，透過淘寶以「矽油」名義走私入關；對此，淘寶發聲明指出，問題原料並非透過淘寶違規輸台，「願與主管機關保持對話與合作致力保障台灣民眾權益」。

台高檢統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統於今年10月7日至10月26日執行第13波安居緝毒專案，並於12月2日舉辦成果記者會，共查獲毒犯1969人，運輸、販賣毒品者共756人，134人已被羈押。

毒品「喵喵」原料透過淘寶冒名進口？

調查局航業調查處高雄調查站結合調查處基隆調查站、屏東縣調查站等警、調單位組成專案小組，聯合財政部關務署高雄關在高雄港攔查後，發現有毒販透過淘寶平台，以「矽石」為名義進口，俗稱「喵喵」的甲基甲基卡希酮等第四級毒品先驅原料「甲基苯-1-丙酮」。另循線在基隆市中山區拘提出面簽領貨的黃姓嫌犯等人，檢方訊後聲請羈押獲准。

該批先驅原料總計約247.26公斤，純度95.07%，純淨重約235.07公斤，可提煉製作逾120公斤的毒品「喵喵」。黃嫌等人以知名超商為收貨地址企圖製造斷點躲避查緝，但仍被緝獲。

淘寶喊冤毒品原料並非透過淘寶違規輸台(圖／資料圖）

淘寶完整聲明如下：

針對本次主管機關所指「1-甲基苯基-1-丙酮」原料違法輸臺問題，經淘寶跨境平台迅速對數十億上架商品資訊展開檢索、篩查後，確認並非由淘寶跨境平台將此問題原料輸入台灣。

本案據主管機關目前提供資訊顯示，係由台灣本地涉案買家自行透過第三方私人集運公司，將問題原料違法輸入台灣，淘寶跨境平台無涉入此原料的報關與輸入作業，也未與此私人集運公司有合作關係。

淘寶跨境平台願與台灣主管機關持續保持對話與合作，針對當地法規禁止輸入的問題商品，透過淘寶跨境平台多重防護阻斷機制，盡力避免問題商品輸入臺灣，一如既往致力保障台灣民眾權益。

