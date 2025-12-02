毒品原料竟冒名透過網購進口 卓榮泰：加強管制網購平台

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今(2)日出席114年「第13波安居緝毒暨重大毒品案件」成果記者會。（圖／行政院提供）

台灣高等檢察署統合六大緝毒系統，執行第13波「安居緝毒專案」，並在今（2）日舉行成果記者會，其中，調查局破獲「喵喵」毒品先驅原料透過淘寶平台，偽以「矽油」名義進口案。對此，行政院長卓榮泰在視察成果後，特別點出「淘寶」這類的網購平台，需加強管理，以免成為運毒漏洞。

台高檢統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統於今年10月7日至10月26日執行第十三波安居緝毒專案，

聚焦依托咪酯、愷他命及彩虹菸等新興毒品，共計查獲毒品嫌疑人數1,969人；製造、運輸、販賣毒品756人；查扣各級毒品407.4公斤；破獲製毒工廠、分裝場、植栽場74處，其中查獲依托咪酯製毒工廠70處，占全部製毒基地94.6%。

廣告 廣告

卓榮泰今天視察視察本次打擊毒品成果後指出，他剛才巡視現場擺設的「第13波安居緝毒專案成果」，彷彿看到一場警匪鬥智、鬥法、鬥力的實境片般，面對花樣百出、層出不窮，且不斷翻新各種犯罪手法的歹徒們，執法人員發揮合作精神，共同保障國人安全，同時不斷精進執法手段，例如將製成違禁品的先驅原料列為管制品，加強查驗與查緝，他要向所有執法人員表達最高敬意。

行政院長卓榮泰今(2)日出席114年「第13波安居緝毒暨重大毒品案件」成果記者會。（圖／行政院提供）

卓榮泰說明，此次緝毒成果破獲犯嫌在民宅頂樓栽種罌粟花花圃，而政府在邊境關口對於入境旅客攜帶動植物或其產品已有相關檢疫及管制措施，但此次仍出現缺失漏洞，請有關單位持續精進相關查緝作為。此外，部分網路購物平台未能自律，在平台上摻雜及暗藏毒品販賣情事，在「打詐新四法」實施後，政府一定會嚴加管理，也請行政院政委林明昕及法務部長鄭銘謙共同研議，針對類此非法販售毒品之網路購物平台，一定要強力要求，如果平台無法達到政府最高標準，將施以最強烈手段，以保護國人安全。

卓榮泰強調，此次安居緝毒專案，除了看到所有執法人員同心協力執行「新世代反毒策略行動綱領」的成就外，更看到政府必須加強毒品管制的必要性。政府不會讓國人失望，會妥適管理毒品源頭，減輕執法人員查緝負擔，更重要的是加大、加快毒品防制力道，避免國人暴露在危險之中，並維護下一代的身心健全。

行政院長卓榮泰今(2)日出席114年「第13波安居緝毒暨重大毒品案件」成果記者會。（圖／行政院提供）

卓榮泰說，許多毒品用亮麗的外包裝來掩飾，例如彩虹菸，企圖誘惑青少年，實則「內藏禍心」，因此政府一定會全力防制，向上溯源販毒藥頭、製毒工廠，務必全部繩之以法，並從緝毒、驗毒、戒毒、識毒等面向，進行跨領域、跨部門及跨世代的合作，提供下一代最高的安全保障。此外，電子煙對青少年健康也造成極大危害，請教育單位持續針對青少年族群落實分齡、分眾的全民反毒教育。

最後，卓榮泰再次感謝法務部台灣高等檢察署及六大緝毒系統同仁們，並向所有販毒集團及不法分子宣示，政府絕對會全部繩之以法，千萬不要心存僥倖。他強調，在場這麼多緝毒英雄，就是政府執法鐵腕的最佳保障，共同維護國人健康、經濟發展，也保障下一代安全快樂的成長，政府會持續加強並全面展開「五打七安」，讓國人生活在安全的環境之中。

更多三立新聞網報導

東京聽奧勇奪13獎牌 卓榮泰被代表團精神感動喊：我會學習你們的精神

台美關稅談判本週有結果？卓榮泰：會再努力

行政院將提財劃法覆議！藍竟嗆卓榮泰「賴皮覆議院長」：只能否決

政府一週在忙啥？卓榮泰45秒全說了：第三航廈試營運、馬太鞍便橋將完工

