毒品唾液快篩上路首日全台取締18人毒駕 拒測可重罰18萬
警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕，於本(11)月20日正式上路，執法首日24小時內，全國警方共取締18件毒駕，開出罰單總計金額高達110萬元，且車輛均當場遭移置保管並吊扣駕照，後續還將依據刑法及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。相關毒駕犯嫌面對警方此一「新式執法利器」發威，也只能乖乖就擒，後悔莫及。
刑事局表示，經查全國警方執法首日所查18件毒駕案，臺北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等六都地區均有查獲，另包括新竹市、雲林縣及嘉義市等縣市區域亦有毒駕案件，但其中仍是以台北及新北等北部都會區為最多，北市查獲5件、新北4件；另查獲毒駕吸食毒品種類部份，則以安非他命9件最多，愷他命2件次之，海洛因、依托咪酯及卡西酮各1件，另還有檢出兩種毒品以上的複合型吸食共4件，顯見毒品唾液快篩試劑精確性，不僅3至6分鐘就能讓毒駕案件無所遁形，也讓首次施測之員警都覺得驚奇。而上述運用毒品唾液快篩檢測所取得之相關數據，更將是警方未來勤務佈署及發掘毒品盛行種類之重要參考依據。
執法上路首日，不僅多數民眾對警方能推行新式執法工具打擊毒駕犯罪表示支持，也讓第一線執勤員警對於此一劃時代之執法利器感到滿意。警政署也將持續蒐集相關檢測結果及員警回饋之寶貴意見，持續滾動修正精進執法策略。
警政署呼籲，毒駕已是全民公敵，天理不容。毒品唾液快篩上路執法，矢將全力打擊毒駕危害，民眾切勿心存僥倖，害人害己。同時並籲請駕駛人務必配合執法，拒測者將裁處18萬元重罰。
