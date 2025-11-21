毒品唾液快篩上路首日 桃園女毒駕被抓包

王姓女子涉犯持有二級毒品依托咪酯及安非他命、公共危險罪，為桃園市警方第一起以唾液毒品快篩試劑查獲毒駕案。圖：讀者提供

為有效打擊毒駕，警政署律定實施毒品唾液快篩試劑檢測及拒測處置程序，昨(20)日正式公告施行，內政部警政署刑事警察局也通令全國各警察機關正式全面上路執法；警察局保安警察大隊於當日晚間22時50分許在龍潭區武漢路查獲年約30歲的王姓女子毒品唾液快篩呈現陽性，且涉犯持有二級毒品依托咪酯及安非他命、公共危險罪，為桃園市警方第一起以唾液毒品快篩試劑查獲毒駕案。

桃園警方查扣毒品及吸食器具。圖：讀者提供

刑事警察大隊指出，毒駕件數逐年增加，去年全國移送約2000件，今年更已超過去年件數，已成為街頭不定時炸彈；惟取締毒駕以事後檢驗為主，從採尿送驗到檢驗報告出爐，才能移送、舉發與扣牌，驗尿空窗期一等兩周到數月不等，嚴重影響偵辦效率；副市長蘇俊賓前於今(114)年6月行政院會建議，應將毒駕納入24小時快速檢驗項目，另建議使用毒品唾液快篩試劑搭配修法，像酒測般可第一時間確認毒駕風險。

市刑大進一步提到，修法後，警方執行勤務如發現疑似毒駕態樣、有施用毒品跡象，且符合駕駛人自願同意、車禍肇事、現場查獲持有毒品、吸食器或各類毒品案件等情形，駕駛人須接受唾液毒品快篩試劑檢測；檢測如呈陽性者，將依據「道路交通管理處罰條例」第35條規定，處3萬元以上12萬元以下罰鍰，當場移置保管車輛及吊扣駕照1年至2年；此外，拒絕檢測者，則重處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊銷駕照，員警後續並將依據刑法及刑事訴訟法規定，採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。

警察局長廖恆裕呼籲，毒品唾液快篩已正式上路執法，警方誓將全力打擊毒駕危害、維護市民安全，民眾切勿心存僥倖、害人害己，請駕駛人務必配合執法，以免遭受重罰。

