毒品唾液快篩上路 新北警全力投入執法

(新北市刑事警察大隊提供)

記者蔡琇惠／新北報導

為落實道路交通安全、強力打擊毒駕行為，交通部會銜內政部於11月19日公告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，警政署於20日公布修正版「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，全面啟動毒品唾液快篩試劑執法。

(新北市刑事警察大隊提供)

新北市警局指出，新北市警局因應本次執法上路，已先行採購毒品唾液快篩試劑共1,385劑並完成第一線員警配發作業，於本(11)月5日、20日召集各分局刑事、交通單位幹部辦理教育訓練，宣導查緝是類案件執法技巧及處置流程。

市警局表示，在打擊毒駕方面，新北警方今（114）年1月至10月31日已查獲毒駕747件，並於實施唾液快篩執法翌日凌晨，由三重警分局率先使用唾液快篩試劑查緝賴姓犯嫌涉嫌毒駕案，查扣毒品菸彈等證物。另林口警分局亦於同日查獲毒駕案件，查扣毒品安非他命，現通過修法並啟動毒品唾液快篩，將提高現場採證效率並加強執法能量，展現「毒品零容忍」的決心。

(新北市刑事警察大隊提供)

新北警方呼籲，《道路交通管理處罰條例》第35條規定，駕駛人經唾液快篩呈毒品陽性者，將處新臺幣3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年至2年；若駕駛人拒絕接受快篩，將處18萬元罰鍰並吊銷駕照，同時仍將依刑事程序採尿送驗，不因拒測而免除法律責任。